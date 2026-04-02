Скільки годин працює зв'язок без світла: у Мінцифри назвали точні цифри

Мобільний зв’язок в Україні під час блекауту може працювати від кількох годин до кількох діб залежно від тривалості відключення електроенергії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Він пояснив, що у разі повного блекауту алгоритм роботи мережі залежить від часу відсутності світла.

"Ми не вводимо себе в оману, а спираємося на чіткі розрахунки стійкості мережі. Якщо відключення триватиме 10-12 годин, алгоритм роботи зв'язку буде наступним", - сказав Прибитько.

За його словами, перші 4-6 годин абоненти можуть навіть не помітити перебоїв, оскільки 100% базових станцій в Україні обладнані акумуляторами.

Водночас 92% станцій здатні працювати від 6 до 8 годин без електропостачання завдяки посиленим батареям.

"Але 10, 12 годин і більше - це сценарій, де акумулятори вже не рятують і вмикаються генератори. Зараз ними забезпечена майже половина всіх базових станцій у країні", - розповів він.

Прибитько зазначив, що ці генератори здатні тримати зв'язок понад 3 доби (72+ години). Головний виклик під час таких тривалих блекаутів - вчасно їх вмикати та заправляти.

Він додав, що для цього Мінцифри надало громадам можливість самостійно підживлювати базові станції у разі нестачі персоналу мобільних операторів.

"Тому стійкість зв'язку на 10-й чи 12-й годині відключення - це результат спільної роботи операторів, місцевої влади та вашої особистої підготовки, якщо ви завчасно провели вдома енергонезалежний інтернет xPON", - підсумував заступник міністра.