Тысячи абонентов ушли: один из мобильных операторов потерял рекордное количество клиентов
В марте 2026 года украинцы массово меняли мобильных операторов, сохраняя свои номера. Всего за этот период зафиксировали 59 177 переходов, при этом одна из сетей потеряла рекордное количество абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НКЕК.
Главное:
- Масштаб миграции: За март зафиксировано 59 177 переходов между сетями с сохранением номера.
- Антилидер: Наибольший отток ощутил Vodafone, от которого ушли 29 375 клиентов. "Киевстар" потерял 21 297 абонентов.
- Главный выгодополучатель: Лидером симпатий стал lifecell - к нему перешли 38 857 новых пользователей.
- Чистый прирост: Лишь два оператора закончили месяц "в плюсе": lifecell (+30 470) и "ТриМоб" (+10).
- Малые сети: "Интертелеком" и "ТриМоб" практически не почувствовали колебаний.
Кто потерял больше всего абонентов
Наибольший отток пользователей зафиксирован у Vodafone - сеть покинули 29 375 абонентов. Также значительные потери имеет "Киевстар" - от него перешли 21 297 клиентов.
Меньше пользователей потеряли:
- lifecell - 8 387 абонентов;
- "Интертелеком" - 87;
- "ТриМоб" - 31.
Куда переходили украинцы
Лидером по количеству новых абонентов стал lifecell - к нему перенесли 38 857 номеров.
Другие операторы получили:
- "Киевстар" - 12 257 номеров;
- Vodafone - 7 984;
- "ТриМоб" - 41;
- "Интертелеком" - 38.
По итогам месяца лишь два оператора смогли увеличить абонентскую базу.
Наибольший прирост показал lifecell - добавились 30 470 пользователей. Небольшой рост также зафиксирован у "ТриМоб" - появилось 10 новых абонентов.
