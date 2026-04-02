3G в Україні повністю відключать: у Мінцифри назвали точну дату

Застарілий 3G планують повністю відключити після успішного запуску пілотного 5G у кількох містах України - вимкнення очікується до 1 січня 2031 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Відповідаючи на запитання, коли Україна остаточно вимкне 2G та 3G і чи чекає ця ж доля 4G після успішного масштабування технології 5G, Прибитько сказав, що "вимикання 3G - це не унікальний процес для України, а технологічний тренд".

Він пояснив, що по всьому світу оператори поступово відмовляються від 3G, оскільки ця технологія вже вважається застарілою: вона менш ефективно використовує ресурс і не здатна забезпечити ті швидкості та якість зв’язку, яких сьогодні очікують користувачі.

Натомість ті самі частоти переналаштовують під 4G, що дозволяє підвищити швидкість, зменшити затримки, покращити стабільність зʼєднання.

В Україні визначили дедлайн відключення 3G (Інфографіка РБК-Україна)

"Ми домовилися з операторами про чіткий дедлайн: 3G повністю вимкнуть до 1 січня 2031 року. Ми заклали такий тривалий перехідний період спеціально, щоб для вас ця відмова пройшла абсолютно непомітно. А от 5G не означає, що 4G зникне. Навпаки - 4G є базою для розгортання 5G", - розповів заступник міністра.