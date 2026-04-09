У Львові 5G став доступним ще на одній локації: де та як підключитися

17:00 09.04.2026 Чт
2 хв
5G у Львові запустили на головному залізничному вокзалі - як працює мобільний інтернет
aimg Тетяна Веремєєва
У Львові 5G став доступним ще на одній локації: де та як підключитися Фото: 5G з'явився на залізничному вокзалі у Львові (Getty Images)

На Головному залізничному вокзалі Львова запустили відкрите тестування мережі 5G. Новий стандарт зв’язку вже доступний для пасажирів у одній із найжвавіших локацій.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Vodafone Україна.

Читайте також: 3G в Україні повністю відключать: у Мінцифри назвали точну дату

Чому 5G з’явився саме на вокзалі

У компанії зазначають, що вокзал обрали невипадково. У моменти, коли одночасно прибуває кілька потягів, сотні людей починають активно користуватися смартфонами - викликають таксі, перевіряють маршрути, надсилають файли або телефонують.

У таких умовах мережі попередніх поколінь можуть перевантажуватися. Натомість 5G здатен витримувати велику кількість підключень і забезпечувати стабільний зв’язок навіть при високому навантаженні.

Яка швидкість і як підключитися

За даними оператора, максимальна швидкість інтернету під навантаженням сягала 1,9 Гбіт/с. Додатково підключати послуги не потрібно:

  • якщо SIM-картка підтримує 4G - вона працюватиме і з 5G;
  • потрібен лише сумісний смартфон і перебування в зоні покриття.

Де вже працює 5G

Нагадаємо, запуск 5G в Україні анонсували наприкінці грудня 2025 року. Відкрите тестування 5G стартувало у Львові 12 січня. Згодом покриття розширили також на Бородянку та Харків. За цей час до 5G в Україні вже підключилися понад 307 тисяч унікальних користувачів.

Після успішного тестування 5G у кількох містах, де технологію вже випробували понад пів мільйона людей, наступним містом для запуску стане Київ. Зараз триває технічний етап - оператори замовляють відповідне обладнання та визначаються, де будуть розміщені базові станції.

Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
