У Львові 5G став доступним ще на одній локації: де та як підключитися
На Головному залізничному вокзалі Львова запустили відкрите тестування мережі 5G. Новий стандарт зв’язку вже доступний для пасажирів у одній із найжвавіших локацій.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Vodafone Україна.
Чому 5G з’явився саме на вокзалі
У компанії зазначають, що вокзал обрали невипадково. У моменти, коли одночасно прибуває кілька потягів, сотні людей починають активно користуватися смартфонами - викликають таксі, перевіряють маршрути, надсилають файли або телефонують.
У таких умовах мережі попередніх поколінь можуть перевантажуватися. Натомість 5G здатен витримувати велику кількість підключень і забезпечувати стабільний зв’язок навіть при високому навантаженні.
Яка швидкість і як підключитися
За даними оператора, максимальна швидкість інтернету під навантаженням сягала 1,9 Гбіт/с. Додатково підключати послуги не потрібно:
- якщо SIM-картка підтримує 4G - вона працюватиме і з 5G;
- потрібен лише сумісний смартфон і перебування в зоні покриття.
Де вже працює 5G
Нагадаємо, запуск 5G в Україні анонсували наприкінці грудня 2025 року. Відкрите тестування 5G стартувало у Львові 12 січня. Згодом покриття розширили також на Бородянку та Харків. За цей час до 5G в Україні вже підключилися понад 307 тисяч унікальних користувачів.
Після успішного тестування 5G у кількох містах, де технологію вже випробували понад пів мільйона людей, наступним містом для запуску стане Київ. Зараз триває технічний етап - оператори замовляють відповідне обладнання та визначаються, де будуть розміщені базові станції.