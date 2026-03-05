Тисяча нових точок: посилки "Укрпошти" можна буде забрати в магазині, аптеці, кафе й на АЗС

"Укрпошта" планує відкриття щонайменше 1000 партнерських точок. Це дозволить людям зручно забирати посилки без черг, а бізнесу - отримувати додатковий дохід.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Головне:
Згідно з інформацією посадовця, "Укрпошта" починає розбудову мережі партнерських відділень по всій країні.
"Ми вже маємо понад 690 000 відділень партнерів по всьому світу у 192 країнах", - нагадав Смілянський.
Тепер компанія, за його словами, планує поширити цей досвід в Україні - відкрити щонайменше 1000 партнерських точок до кінця року.
Очільник "Укрпошти" повідомив, що заплановані зміни стануть перевагою для клієнтів національного поштового оператора.
"У точках видачі будуть тільки посилки, тому - жодних черг і максимальна швидкість", - пояснив він.
Крім того, люди отримають можливість обрати саме ту локацію, де вони планують бути у щоденних справах (АЗС, супермаркет, кав'ярня тощо).
"Ну і, звісно, за зручність у нас жодних доплат не буде", - наголосив Смілянський.
Гендиректор компанії пояснив також, "навіщо це бізнесам, які стануть партнерами "Укрпошти".
Йдеться, за його словами:
Смілянський повідомив, що нині компанія шукає "супермаркети, кав'ярні, аптеки, АЗС, різні магазини біля дому (одягу, продуктів, електроніки тощо) та інші місця", де щодня бувають поточні й потенційні клієнти "Укрпошти".
"Чи потрібні для цього якісь інвестиції чи франчайзингові внески? Ні, нічого не потрібно", - наголосив він і додав, що "Укрпошта":
"Чи потрібен для цього термінал для приймання оплат? Ні, на першому етапі не потрібно. Усі посилки будуть передплаченими", - констатував посадовець.
Насамкінець очільник компанії повідомив, що партнером "Укрпошти" можуть бути:
"Починайте бізнес з "Укрпоштою" легко - нумо розвиватися та заробляти разом", - підсумував Смілянський.
