Тисяча нових точок: посилки "Укрпошти" можна буде забрати в магазині, аптеці, кафе й на АЗС

Що відомо про плани "Укрпошти"

Згідно з інформацією посадовця, "Укрпошта" починає розбудову мережі партнерських відділень по всій країні.

"Ми вже маємо понад 690 000 відділень партнерів по всьому світу у 192 країнах", - нагадав Смілянський.

Тепер компанія, за його словами, планує поширити цей досвід в Україні - відкрити щонайменше 1000 партнерських точок до кінця року.

Що зміниться для пересічних громадян

Очільник "Укрпошти" повідомив, що заплановані зміни стануть перевагою для клієнтів національного поштового оператора.

"У точках видачі будуть тільки посилки, тому - жодних черг і максимальна швидкість", - пояснив він.

Крім того, люди отримають можливість обрати саме ту локацію, де вони планують бути у щоденних справах (АЗС, супермаркет, кав'ярня тощо).

"Ну і, звісно, за зручність у нас жодних доплат не буде", - наголосив Смілянський.

Що від такої співпраці отримають бізнеси

Гендиректор компанії пояснив також, "навіщо це бізнесам, які стануть партнерами "Укрпошти".

Йдеться, за його словами:

про додатковий потік "найкращих у світі клієнтів";

про оплату за видачу посилки від 6 до 14 гривень (як бонус );

про можливість заробляти від 15 000 на місяць на 1 точку.

Кого саме шукає в партнери "Укрпошта"

Смілянський повідомив, що нині компанія шукає "супермаркети, кав'ярні, аптеки, АЗС, різні магазини біля дому (одягу, продуктів, електроніки тощо) та інші місця", де щодня бувають поточні й потенційні клієнти "Укрпошти".

"Чи потрібні для цього якісь інвестиції чи франчайзингові внески? Ні, нічого не потрібно", - наголосив він і додав, що "Укрпошта":

надасть програмне забезпечення;

привезе й забере посилки.

"Чи потрібен для цього термінал для приймання оплат? Ні, на першому етапі не потрібно. Усі посилки будуть передплаченими", - констатував посадовець.

Насамкінець очільник компанії повідомив, що партнером "Укрпошти" можуть бути:

юридичні особи;

фізичні особи-підприємці (ФОПи) на загальній системі оподаткування;

ФОПи 3 та 2 груп.

"Починайте бізнес з "Укрпоштою" легко - нумо розвиватися та заробляти разом", - підсумував Смілянський.