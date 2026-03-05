Тысяча новых точек: посылки "Укрпочты" можно будет забрать в магазине, аптеке, кафе и на АЗС

"Укрпочта" планирует открытие не менее 1000 партнерских точек. Это позволит людям удобно забирать посылки без очередей, а бизнесу - получать дополнительный доход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.
Главное:
Согласно информации чиновника, "Укрпочта" начинает развитие сети партнерских отделений по всей стране.
"Мы уже имеем более 690 000 отделений партнеров по всему миру в 192 странах", - напомнил Смелянский.
Теперь компания, по его словам, планирует распространить этот опыт в Украине - открыть не менее 1000 партнерских точек до конца года.
Глава "Укрпочты" сообщил, что запланированные изменения станут преимуществом для клиентов национального почтового оператора.
"В точках выдачи будут только посылки, поэтому - никаких очередей и максимальная скорость", - объяснил он.
Кроме того, люди получат возможность выбрать именно ту локацию, где они планируют быть в ежедневных делах (АЗС, супермаркет, кафе и т.д.).
"Ну и, конечно, за удобство у нас никаких доплат не будет", - подчеркнул Смелянский.
Гендиректор компании объяснил также, "зачем это бизнесам, которые станут партнерами "Укрпочты".
Речь идет, по его словам:
Смелянский сообщил, что сейчас компания ищет "супермаркеты, кафе, аптеки, АЗС, различные магазины у дома (одежды, продуктов, электроники и т.д.) и другие места", где ежедневно бывают настоящие и потенциальные клиенты "Укрпочты".
"Нужны ли для этого какие-либо инвестиции или франчайзинговые взносы? Нет, ничего не нужно", - подчеркнул он и добавил, что "Укрпочта":
"Нужен ли для этого терминал для приема оплат? Нет, на первом этапе не нужен. Все посылки будут предоплаченными", - констатировал чиновник.
В завершение глава компании сообщил, что партнером "Укрпочты" могут быть:
"Начинайте бизнес с "Укрпочтой" легко - давайте развиваться и зарабатывать вместе", - подытожил Смелянский.
