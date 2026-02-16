"Укрпошта" хоче запустити свій банк: Смілянський пояснив, навіщо це потрібно і чому НБУ проти

"Укрпошта" фінансово спроможна утворити власний банк, проте вона дійсно забере частину клієнтів від державних "Ощадбанку” та "Приватбанку”, що і зумовлює конфлікт поштового оператора із регулятором банківського сектору - Національним банком.

Так різні погляди НБУ та "Укрпошти" на створення першого поштового банку в інтерв’ю РБК-Україна коментує генеральний директор поштової компанії Ігор Смілянський.

Фінансові показники "Укрпошти" для створення банку

Він говорить, що компанія станом на 1 січня цього року буде мати позитивний капітал (це вимога НБУ до банківських установ). Смілянський додає, що компанія мала позитивний капітал до 1 червня 2025 року, до поки НБУ не змінив нормативи його розрахунку, які торкнулися лише поштового оператора, в результаті чого капітал набув від'ємного значення.

Проте, оцінювачі активів "Укрпошти" провели нову оцінку вартості майна компанії, за результатами якої капітал буде становити плюс 2 млрд гривень.

"Укрпошта" має більше відділень ніж всі банки разом

Гендиректор "Укрпошти" додає, що компанія має багато відділень по всій країні - майже 7 тисяч одиниць, тоді всі банки разом - лише 4,9 тисяч відділень.

Смілянський визнає, якщо компанія відкриє свій банк, він забере на себе частину клієнтів державних "Ощадбанку" та "Приватбанку". "Це ринкова історія, це ж не примусово", - коментує він.

Агентська угода з іншими банками

Керівник "Укрпошти" виступає проти надання клієнтських даних про клієнтів поштової компанії іншим банкам та підписання з ними агентської угоди, що раніше пропонували в НБУ.

"Ми порахували, що у випадку агентської угоди дохід "Укрпошти" буде мінус один мільярд, держава виграє 800 млн гривень, а банки виграють 100 млн грн, в результаті - мінус 0,1 млрд гривень. Оскільки ми будемо йти в мінус, держава повинна буде нам виплатити субсидію", - додав Смілянський.

Продаж супутніх товарів

Керівник "Укрпошти" згадав про аргумент голови НБУ Андрія Пишного про те, якщо поштова компанія хоче стати банком, тоді банки повинні мати можливість торгувати господарськими товарами (чайниками).

"Ощадбанк" зробив свій маркет-плейс і чайники продає. "Банк Кредит Дніпро" зробив маркет-плейс”, - навів приклади Смілянський.