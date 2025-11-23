Тиснутиме на команду Трампа: ЄС також візьме участь у переговорах у Женеві, - Politico
Європейський Союз також візьме участь у переговорах у Женеві щодо мирного плану США. Права рука президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт викладе позицію ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як повідомило джерело видання, ЄС і Велика Британія візьмуть участь у переговорах на високому рівні щодо мирного плану президента США Дональда Трампа для України, які розпочнуться сьогодні.
Зазначається, що це стане значним проривом для Брюсселя і Лондона, які до цього часу були виключені з процесу.
Високопоставлені чиновники з питань безпеки з Франції та Німеччини також візьмуть участь у переговорах.
Politico підкреслило, що "союзники України прагнуть переписати пропозицію Трампа, яка, на їхню думку, буде вигідною для Росії".
"Те, що європейці отримають місця за столом переговорів, буде вітатися в Києві, Брюсселі та за їх межами, після того, як союзники України висловили занепокоєння з приводу того, що їх виключили з останньої ініціативи Трампа", - пише видання.
Переговори відбудуться на рівні радників з питань національної безпеки. Очікується, що ЄС представлять права рука президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт і головний помічник голови Євроради Антоніу Кошти Педро Лурті.
Серед іншого, очікується, що європейці будуть тиснути на команду Трампа, щоб вона пом'якшила свою пропозицію про передачу Росії територій Донбасу.
Натомість вони хочуть, щоб будь-яке перемир'я базувалося на принципі замороження конфлікту на поточній "лінії зіткнення", але лише для початку переговорів, а не остаточного врегулювання.
Переговори у Женеві
Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Його погодив президент США Дональд Трамп.
План складається з 28 пунктів і передбачає, зокрема, передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
У Європі та Україні обурилися таким мирним планом та екстрено почали готувати свій варіант.
Представники США, євротрійки та України запланували зустріч у Женеві найближчими днями для обговорення мирного плану США. Зеленський пообіцяв, що Україна відстоюватиме свої інтереси у Швейцарії.
Українську делегацію на переговорах очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
До Швейцарії на обговорення мирного плану від США поїдуть: міністр армії США Ден Дрісколл і його команда, а також спецпредставник американського лідера Стів Уіткоффф, який власне і розробив документ з представником РФ Кирилом Дмитрієвим.
Ще відомо, що на зустрічі в Женеві має бути присутній держсекретар США Марко Рубіо.