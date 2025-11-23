Будет давить на команду Трампа: ЕС также примет участие в переговорах в Женеве, - Politico

Европейский Союз также примет участие в переговорах в Женеве по мирному плану США. Правая рука президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт изложит позицию ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как сообщил источник издания, ЕС и Великобритания примут участие в переговорах на высоком уровне по мирному плану президента США Дональда Трампа для Украины, которые начнутся сегодня.

Отмечается, что это станет значительным прорывом для Брюсселя и Лондона, которые до сих пор были исключены из процесса.

Высокопоставленные чиновники по вопросам безопасности из Франции и Германии также примут участие в переговорах.

Politico подчеркнуло, что "союзники Украины стремятся переписать предложение Трампа, которое, по их мнению, будет выгодным для России".

"То, что европейцы получат места за столом переговоров, будет приветствоваться в Киеве, Брюсселе и за их пределами, после того, как союзники Украины выразили беспокойство по поводу того, что их исключили из последней инициативы Трампа", - пишет издание.

Переговоры состоятся на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Ожидается, что ЕС представят правая рука президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и главный помощник председателя Евросовета Антониу Кошти Педро Лурти.

Среди прочего, ожидается, что европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы она смягчила свое предложение о передаче России территорий Донбасса.

Вместо этого они хотят, чтобы любое перемирие базировалось на принципе замораживания конфликта на текущей "линии соприкосновения", но только для начала переговоров, а не окончательного урегулирования.