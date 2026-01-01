"Тіньовий флот" Москви атакує критичну інфраструктуру ЄС, - Каллас

РБК-Україна повідомляло, що поліція Фінляндії затримала двох членів екіпажу судна "Фітбург" через пошкодження кабелю у Фінській затоці. Національність затриманих поліція не розкриває. Допити членів екіпажу почалися ввечері в середу, 31 грудня.

Нагадаємо, в Естонії пошкоджено п’ять підводних кабелів зв'язку. Причини пошкоджень розслідують, а телеком-компанії проводять ремонтні роботи.

Також ми писали, що у Фінській затоці зафіксовано пошкодження підводного кабелю, який з’єднує Фінляндію та Естонію. Несправність виявили вранці 31 грудня.

Це вже не перший подібний випадок: аналогічна ситуація сталася рік тому. Так, 25 грудня 2024 року у Фінляндії повідомили про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з’єднує обидві країни.

Пізніше з’ясувалося, що також були пошкоджені два кабелі зв’язку компанії Elisa та один кабель CITIC Telecom. За даними ЗМІ, неподалік місця пошкодження перебували два судна, одне з яких згодом було затримано.

Вже 26 грудня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив про намір посилити захист критичної інфраструктури, заявивши, що до цих заходів можуть бути залучені союзники по НАТО.