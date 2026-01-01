UA

Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Тіньовий флот" Москви атакує критичну інфраструктуру ЄС, - Каллас

Фото: верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Пошкодження критичних кабелів у Балтійському морі змушує Європу посилити захист інфраструктури. В ЄС подякували Фінляндії за "швидкі та рішучі дії" щодо затримання підозрюваних.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написала в соцмережі X верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"З початку війни з Росією у Балтійському морі спостерігається чітка тенденція до порушення роботи критичної інфраструктури Європи", - заявила Кая Каллас.

Вона висловила вдячність Фінляндії за оперативні дії.

 "Дякую Фінляндії за швидкі та рішучі дії щодо захоплення судна та екіпажу, підозрюваних у пошкодженні підводних кабелів учора", - додала вона.

Каллас підкреслила важливість пильності Європи.

"ЄС продовжуватиме зміцнювати свою критично важливу інфраструктуру, зокрема шляхом інвестування в нові кабелі, посилення спостереження, забезпечення більших ремонтних потужностей та дій проти "тіньового флоту" Москви, який також виступає плацдармом для гібридних атак", - додала Кая Каллас.

РБК-Україна повідомляло, що поліція Фінляндії затримала двох членів екіпажу судна "Фітбург" через пошкодження кабелю у Фінській затоці. Національність затриманих поліція не розкриває. Допити членів екіпажу почалися ввечері в середу, 31 грудня.

Нагадаємо, в Естонії пошкоджено п’ять підводних кабелів зв'язку. Причини пошкоджень розслідують, а телеком-компанії проводять ремонтні роботи.

Також ми писали, що у Фінській затоці зафіксовано пошкодження підводного кабелю, який з’єднує Фінляндію та Естонію. Несправність виявили вранці 31 грудня.

Це вже не перший подібний випадок: аналогічна ситуація сталася рік тому. Так, 25 грудня 2024 року у Фінляндії повідомили про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з’єднує обидві країни.

Пізніше з’ясувалося, що також були пошкоджені два кабелі зв’язку компанії Elisa та один кабель CITIC Telecom. За даними ЗМІ, неподалік місця пошкодження перебували два судна, одне з яких згодом було затримано.

Вже 26 грудня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив про намір посилити захист критичної інфраструктури, заявивши, що до цих заходів можуть бути залучені союзники по НАТО.

ЕстоніяФінляндіяБалтійське море