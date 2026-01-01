Фінляндія заарештувала членів екіпажу судна у справі про пошкодження кабелю
Поліція Фінляндії заарештувала двох членів екіпажу судна "Фітбург" у справі про пошкодження кабелю у Фінській затоці. Крім того, двом особам заборонено виїжджати за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Поліція не коментує національність заарештованих осіб. Допити членів екіпажу судна розпочалися ввечері в середу, 31 грудня.
Крім того, фінська влада також розпочала підводне розслідування в районі, де був пошкоджений кабель.
"На судні проведено слідчі заходи, екіпаж допитано. Зараз ми оцінюємо ситуацію та роль екіпажу", - сказав Рісто Лохі, детектив Національного бюро розслідувань Фінляндії.
Він наголосив, що екіпаж судна співпрацює, що допомагає з'ясувати ситуацію.
Лохі додав, що у теперішньому інциденті є спільні й відмінні обставини з попередніми випадками пошкодження підводної інфраструктури у Фінській затоці.
Пошкодження кабелів у Фінській затоці
Нагадаємо, в середу, 31 грудня, телекомунікаційна компанія Elisa повідомила про пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. У зв'язку з цим інцидентом запідозрили судно, що перебувало у цьому районі.
Затримане вантажне судно Fitburg на момент інциденту прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю. Слідчі з'ясували, що 14 членів екіпажу судна є вихідцями з Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану - їх затримали правоохоронці.
Президент Фінляндії Александр Стубб відреагував на інцидент. За його словами, фінська влада провела перевірку судна, яке підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.
Зазначимо, схожий інцидент з пошкодженням підводних кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією стався рік тому. Зокрема, 25 грудня 2024 року у Фінляндії повідомили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією у Фінській затоці.