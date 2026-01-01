ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Фінляндія заарештувала членів екіпажу судна у справі про пошкодження кабелю

Фінляндія, Четвер 01 січня 2026 17:42
UA EN RU
Фінляндія заарештувала членів екіпажу судна у справі про пошкодження кабелю Фото: фінська поліція заарештувала кількох членів екіпажу судна "Фітбург" (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Поліція Фінляндії заарештувала двох членів екіпажу судна "Фітбург" у справі про пошкодження кабелю у Фінській затоці. Крім того, двом особам заборонено виїжджати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Поліція не коментує національність заарештованих осіб. Допити членів екіпажу судна розпочалися ввечері в середу, 31 грудня.

Крім того, фінська влада також розпочала підводне розслідування в районі, де був пошкоджений кабель.

"На судні проведено слідчі заходи, екіпаж допитано. Зараз ми оцінюємо ситуацію та роль екіпажу", - сказав Рісто Лохі, детектив Національного бюро розслідувань Фінляндії.

Він наголосив, що екіпаж судна співпрацює, що допомагає з'ясувати ситуацію.

Лохі додав, що у теперішньому інциденті є спільні й відмінні обставини з попередніми випадками пошкодження підводної інфраструктури у Фінській затоці.

Пошкодження кабелів у Фінській затоці

Нагадаємо, в середу, 31 грудня, телекомунікаційна компанія Elisa повідомила про пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. У зв'язку з цим інцидентом запідозрили судно, що перебувало у цьому районі.

Затримане вантажне судно Fitburg на момент інциденту прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю. Слідчі з'ясували, що 14 членів екіпажу судна є вихідцями з Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану - їх затримали правоохоронці.

Президент Фінляндії Александр Стубб відреагував на інцидент. За його словами, фінська влада провела перевірку судна, яке підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.

Зазначимо, схожий інцидент з пошкодженням підводних кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією стався рік тому. Зокрема, 25 грудня 2024 року у Фінляндії повідомили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією у Фінській затоці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінляндія
Новини
Командир РДК Капустін живий. ГУР пошило в дурні російські спецслужби (відео)
Командир РДК Капустін живий. ГУР пошило в дурні російські спецслужби (відео)
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем