Естонія хоче посилити захист критичної інфраструктури і попросить НАТО про допомогу
Естонія планує посилити захист критичної інфраструктури після інциденту з кабелем у Фінській затоці. Для цього можуть залучити союзників по НАТО.
Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
В Естонії відбулося екстрене засідання уряду після того, як між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.
Зокрема, глава естонського уряду позитивно оцінив дії Фінляндії у зв'язку з таким інцидентом.
"Це перший випадок у подібних інцидентах, коли підозріле судно було перехоплено, і було зроблено перші кроки для проведення розслідування. Розслідування веде Фінляндія, оскільки інцидент стався на фінській стороні моря", - зазначив Міхал.
Він уточнив, що затримане судно Eagle S є важливою частиною російського "тіньового флоту".
"Найголовніше, що ми повинні підняти рівень моніторингу та захисту критичної інфраструктури як на морі, так і на суші. Це насамперед робить ВМФ, ми також просимо таку допомогу у союзників", - підкреслив Міхал.
За його словами, не можна забезпечити спостереження "за кожним квадратним метром під водою", але важливо дати показати більш помітний захист інфраструктури і дати зрозуміти, що за найважливішими об'єктами інфраструктури стежать і їх не можна безкарно знищити.
До речі, генсек НАТО Марк Рютте в соцмережі X вже написав про розмову з Міхалом, під час якої обговорювали можливе пошкодження кабелів зв'язку.
"НАТО солідарне із союзниками і засуджує будь-які атаки на критично важливу інфраструктуру. Ми стежимо за розслідуваннями, що проводяться Естонією і Фінляндією, і готові надати подальшу підтримку", - зазначив він.
Пошкодження кабелів у Фінській затоці
Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв'язку.
За даними ЗМІ, біля пошкоджених кабелів проходили два судна. Сьогодні стало відомо, що одне з них було затримано.
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