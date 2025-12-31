У Фінській затоці пошкоджено один із підводних кабелів зв'язку

У Фінській затоці зафіксували пошкодження підводного кабельного з'єднання між Фінляндією та Естонією. Несправність була виявлена вранці 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Як зазначили у телекомунікаційній компанії Elisa, завдяки резервованій структурі мережі інцидент не вплинув на надання послуг ані у Фінляндії, ані в Естонії.

Водночас у компанії уточнили, що пошкодження могло зачепити окремих клієнтів, які користуються орендованими прямими канальними з'єднаннями через цей кабель.

Там повідомили, що підтримують зв’язок із клієнтами, яких торкнулося пошкодження, та задіяли альтернативні кабелі для відновлення їхніх з’єднань.

Компанія додала, що підготовка до усунення несправності вже ведеться.

На інцидент також відреагував президент Фінляндії Александр Стубб. Він заявив, що фінська влада провела перевірку судна, яке підозрюють у пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці.

Глава держави подякував прикордонній службі, поліції, силам оборони, транспортному та комунікаційному регулятору, митній службі, службі безпеки продукції та національному оператору електромереж за злагоджену роботу й ефективну комунікацію.

За його словами, влада продовжує уважно стежити за розвитком ситуації у тісній координації з урядом.

"Фінляндія готова до різноманітних викликів безпеці, і ми реагуємо на них за необхідності", - зазначив президент.