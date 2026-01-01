"Теневой флот" Москвы атакует критическую инфраструктуру ЕС, - Каллас

РБК-Украина сообщало, что полиция Финляндии задержала двух членов экипажа судна "Фитбург" из-за повреждения кабеля в Финском заливе. Национальность задержанных полиция не раскрывает. Допросы членов экипажа начались вечером в среду, 31 декабря.

Напомним, в Эстонии повреждены пять подводных кабелей связи. Причины повреждений расследуют, а телеком-компании проводят ремонтные работы.

Также мы писали, что в Финском заливе зафиксировано повреждение подводного кабеля, который соединяет Финляндию и Эстонию. Неисправность обнаружили утром 31 декабря.

Это уже не первый подобный случай: аналогичная ситуация произошла год назад. Так, 25 декабря 2024 года в Финляндии сообщили о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего обе страны.

Позже выяснилось, что также были повреждены два кабеля связи компании Elisa и один кабель CITIC Telecom. По данным СМИ, недалеко от места повреждения находились два судна, одно из которых впоследствии было задержано.

Уже 26 декабря премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о намерении усилить защиту критической инфраструктуры, заявив, что к этим мерам могут быть привлечены союзники по НАТО.