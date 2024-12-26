ua en ru
Чт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Фінська поліція провела спецоперацію на "тіньовому танкері" РФ: ЗМІ дізнались деталі

Фінляндія, Четвер 26 грудня 2024 21:30
UA EN RU
Фінська поліція провела спецоперацію на "тіньовому танкері" РФ: ЗМІ дізнались деталі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Фінляндія кваліфікувала пошкодження електрокабеля в Фінській затоці як хуліганство. Поліція провела спецоперацію на танкері, який підозрюють в причетності до інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle, Helsingin Sanomat та поліцію Фінляндії.

Про деталі операції розповіли два анонімних співрозмовники Helsingin Sanomat. За їх даними, берегова охорона наказала танкеру рухатися до портового міста Порккала, що неподалік Гельсінкі. Туди близько опівночі зі столиці двома гелікоптерами вилетіли команди від поліції та прикордонників.

Вони були озброєні та готувались до того, що можуть зустріти опір. Проте їх швидко та добровільно пустили на борт.

Фото: судно в Фінській затоці (https://x.com/SuomenPoliisi)

Протягом ночі поліція та прокуратура обдумувала, чи варто кваліфікувати пошкодження кабелю як завдання серйозної шкоди, чи долучити також ймовірний терористичний намір.

"Оскільки це вже не перший випадок пошкодження кабелів, ми припускали, що мотивом може бути посіяти страх. Але врешті дійшли висновку, що більше підходить кваліфікація про завдання значної шкоди чи серйозний вандалізм", - розповів заступник генпрокурора Юкка Раппе.

Пошкодженої лінії електропередач у Фінляндії

Нагадаємо, що надвечір Різдва у Фінляндії заявили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією.

Близько 18:00 години Фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію

Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін навіть зауважив, що у районі, де пролягають кабелі, в момент розриву зв'язку перебували два судна.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше сьогодні стало відомо, що влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, який, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії.

Водночаас президент Фінляндії Александр Стубб закликав світ протидіяти ризикам, які становлять судна російського тіньового флоту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Естонія Фінляндія
NEWS
Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону
Зеленський провів нараду щодо повернення українців з-за кордону
DAILY
Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Олексій Позняк, Інститут демографії: Ніякого примусового повернення біженців бути не може