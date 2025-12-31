ua en ru
В Естонії пошкодили п'ять підводних кабелів

Середа 31 грудня 2025

В Естонії пошкодили п'ять підводних кабелів Фото: в Естонії пошкоджено п'ять підводних кабелів зв'язку (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В Естонії пошкоджено п’ять підводних кабелів зв'язку. Причини пошкоджень розслідують, а телеком-компанії вже планують ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії.

Останніми днями телекомунікаційні компанії повідомили про непрацюючі підводні кабелі, що з’єднують Естонію з Швецією та Фінляндією, а також один кабель між островом Хійумаа та материком.

Міністерство підтверджує, що інші морські та наземні канали забезпечують безперервність усіх послуг.

Компанія Elisa повідомила про обмеження в окремих орендованих послугах кабелю і підтримує контакт із постраждалими клієнтами. Несправності виявлено на кабелях, що належать CITIC, Telia, Arelion та Elisa, між Естонією, Хійумаа, Швецією та Фінляндією.

Причини пошкоджень деяких кабелів пов’язані зі штормовими погодними умовами, а два кабелі між Естонією та Фінляндією розслідуються поліцією після того, як судно було затримане фінською прикордонною охороною.

Естонська прокуратура активно співпрацює з фінськими колегами для з’ясування обставин.

"Держава та телеком-компанії оперативно обмінюються інформацією, щоб аналізувати ситуацію та підтримувати зв’язок з фінською стороною", - зазначила міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Ліїза Пакоста.

Власники кабелів планують ремонтні роботи, під час яких буде встановлено точні причини всіх несправностей.

Пошкодження кабелів у Фінській затоці

Нагадаємо, що у Фінській затоці зафіксовано пошкодження підводного кабелю, який з’єднує Фінляндію та Естонію. Несправність виявили вранці 31 грудня.

Це вже не перший подібний випадок: аналогічна ситуація сталася рік тому. Так, 25 грудня 2024 року у Фінляндії повідомили про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з’єднує обидві країни.

Пізніше з’ясувалося, що також були пошкоджені два кабелі зв’язку компанії Elisa та один кабель CITIC Telecom. За даними ЗМІ, неподалік місця пошкодження перебували два судна, одне з яких згодом було затримано.

Вже 26 грудня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив про намір посилити захист критичної інфраструктури, заявивши, що до цих заходів можуть бути залучені союзники по НАТО.

