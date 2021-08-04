Тимановская вылетела из Токио, но не в Варшаву. Пункт назначения сменили в последний момент

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула Токио после того, как укрылась в посольстве Польши в Японии. Она должна была вылететь прямым рейсом в Варшаву, однако сменила пункт назначения в последний момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нашу Ніву".

Известно, что Тимановская перешла на рейс в Вену незадолго до посадки в аэропорту Токио. "Сейчас самолет вылетел из столицы Японии. Причины смены пункта назначения в последний момент не уточняются. По некоторым данным, такое решение могли принять сопровождающие спортсмена сотрудники посольства Польши", - пишет издание.