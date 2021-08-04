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Тимановская вылетела из Токио, но не в Варшаву. Пункт назначения сменили в последний момент

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Среда 04 августа 2021 08:43
Тимановская вылетела из Токио, но не в Варшаву. Пункт назначения сменили в последний момент Фото: легкоатлетка Кристина Тимановская (instagram.com/kristi_timanovskaya)
Автор: РБК-Украина

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская покинула Токио после того, как укрылась в посольстве Польши в Японии. Она должна была вылететь прямым рейсом в Варшаву, однако сменила пункт назначения в последний момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нашу Ніву".

Известно, что Тимановская перешла на рейс в Вену незадолго до посадки в аэропорту Токио.

"Сейчас самолет вылетел из столицы Японии. Причины смены пункта назначения в последний момент не уточняются. По некоторым данным, такое решение могли принять сопровождающие спортсмена сотрудники посольства Польши", - пишет издание.

Напомним, белорусская легкоатлетка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Ее отстранили от Олимпиады после того, как она раскритиковала руководство белорусской сборной.

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