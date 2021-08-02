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Польша выдала визу белорусской легкоатлетке Тимановской

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Польша, Понедельник 02 августа 2021 14:41
Польша выдала визу белорусской легкоатлетке Тимановской Фото: Кристина Тимановская, белорусская спортсменка (instagram.com/kristi_timanovskaya)
Автор: Мария Кучерявец

Белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской Польша выдала гуманитарную визу. Страна обещает помочь девушке в продолжении спортивной карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Марцина Пшидача в Twitter.

"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже непосредственно общается с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Мы всегда выступаем за солидарность", - написал он.

Напомним, белорусская легкоатлетка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Добавим, что муж спортсменки покинул Беларусь. Сейчас он находится в Киеве.

Также Чехия предложила Тимановской визу чтобы она могла не возвращаться в Минск.

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Польша спортсменка
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