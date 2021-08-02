Польша выдала визу белорусской легкоатлетке Тимановской
Белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской Польша выдала гуманитарную визу. Страна обещает помочь девушке в продолжении спортивной карьеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Марцина Пшидача в Twitter.
"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская уже непосредственно общается с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Мы всегда выступаем за солидарность", - написал он.
Напомним, белорусская легкоатлетка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Добавим, что муж спортсменки покинул Беларусь. Сейчас он находится в Киеве.
Также Чехия предложила Тимановской визу чтобы она могла не возвращаться в Минск.