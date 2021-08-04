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Тімановська вилетіла з Токіо, але не до Варшави. Пункт призначення змінили в останній момент

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Середа 04 серпня 2021 08:43
Тімановська вилетіла з Токіо, але не до Варшави. Пункт призначення змінили в останній момент Фото: легкоатлетка Христина Тімановська (instagram.com/kristi_timanovskaya)
Автор: РБК-Україна

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська покинула Токіо після того, як сховалася в посольстві Польщі в Японії. Вона повинна була вилетіти прямим рейсом до Варшави, проте змінила пункт призначення в останній момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нашу Ніву".

Відомо, що Тімановська перейшла на рейс до Відня незадовго до посадки в аеропорту Токіо.

"Зараз літак вилетів зі столиці Японії. Причини зміни пункту призначення в останній момент не уточнюються. За деякими даними, таке рішення могли прийняти супроводжуючі спортсмена співробітники посольства Польщі", - пише видання.

Нагадавши, Білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Її відсторонили від Олімпіади після того, як вона розкритикувала керівництво білоруської збірної.

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