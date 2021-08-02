Белорусская спортсменка Тимановская попросила политическое убежище в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подала документы на предоставление политического убежища в Польше. Ее отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной.

По его словам, она сейчас находится в Токио и общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой.

"Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека - оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры", - сказал он.