Суспільство Освіта Гроші Зміни

Тільки ЦНАП. Чому українці не зможуть зареєструвати Starlink у "Дії"

Відтепер ЦНАПи дозволяють українцям зареєструвати свої Starlink (фото ілюстративне: pechersk.kyivcity.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Більшості українців доведеться реєструвати свої Starlink за правилами, які передбачають обов'язковий похід у ЦНАП. Таке рішення має критично важливу причину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію радника глави Міноборони Михайла Федорова з технологічних напрямів оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова у Facebook.

Чому українцям потрібно реєструвати Starlink у ЦНАП

Експерт нагадав, що велика частина України (починаючи ще з 2014 року) перебуває під окупацією.

"Всі жителі цих територій є громадянами України з усіма правами, в тому числі з доступом до "Дії" та наявністю Bank ID", - повідомив Бескрестнов.

Він зауважив також, що всі розуміють: "ці люди дуже різні".

"Серед них є як справжні патріоти країни, так і "ждуни" або кримінал", - уточнив радник міністра.

Отже, за його словами, важливо уникнути ризиків, коли "Старлінки фізично знаходяться вже у ворога і стоять у "Шахедах" в готовності злетіти, а номери Старлінків якісь особи будуть подавати через "Дію" на реєстрацію віддалено десь з центру країни".

Бескрестнов поділився, що над процесом реєстрації Starlink працювала величезна команда.

"І ми переглянули всі варіанти і всі ризики", - наголосив він.

Водночас фахівець зауважив: "якщо Старлінк один, то немає необхідності його нести в ЦНАП".

"Це спеціально зроблено, щоб не знімати змонтований Старлінк з дахів будинків і машин", - констатував Бескрестнов.

Насамкінець він попросив вибачення "за дискомфорт з реєстрацією".

"Але іншого варіанту немає. Ми в першу чергу думаємо про захист мирного населення країни і сподіваємося на ваше розуміння", - підсумував радник очільника МОУ.

Публікація Флеша (скриншот: facebook.com/Serhii.Flash)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ все більше використовує Starlink на дронах для контролю в режимі реального часу (зокрема для обходу української ППО та систем РЕБ).

Того ж дня міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що відомство оперативно зв'язалося з SpaceX для розв'язання проблеми.

Вже незабаром у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Україна впроваджує режим "білого списку" - так званого Whitelist.

Йдеться про перелік перевірених терміналів Starlink - щоб вони працювали стабільно у кожного українського користувача, але не у ворога.

Отже, тепер необхідно підтвердити, що термінал належить саме вам (неверифіковані Starlink буде відключено).

Для цього фізичним особам і ФОПам потрібно скористатись відповідною послугою в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі).

Тим часом для юридичних осіб послуга доступна на порталі "Дія".

