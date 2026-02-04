Тільки ЦНАП. Чому українці не зможуть зареєструвати Starlink у "Дії"

Чому українцям потрібно реєструвати Starlink у ЦНАП

Експерт нагадав, що велика частина України (починаючи ще з 2014 року) перебуває під окупацією.

"Всі жителі цих територій є громадянами України з усіма правами, в тому числі з доступом до "Дії" та наявністю Bank ID", - повідомив Бескрестнов.

Він зауважив також, що всі розуміють: "ці люди дуже різні".

"Серед них є як справжні патріоти країни, так і "ждуни" або кримінал", - уточнив радник міністра.

Отже, за його словами, важливо уникнути ризиків, коли "Старлінки фізично знаходяться вже у ворога і стоять у "Шахедах" в готовності злетіти, а номери Старлінків якісь особи будуть подавати через "Дію" на реєстрацію віддалено десь з центру країни".

Бескрестнов поділився, що над процесом реєстрації Starlink працювала величезна команда.

"І ми переглянули всі варіанти і всі ризики", - наголосив він.

Водночас фахівець зауважив: "якщо Старлінк один, то немає необхідності його нести в ЦНАП".

"Це спеціально зроблено, щоб не знімати змонтований Старлінк з дахів будинків і машин", - констатував Бескрестнов.

Насамкінець він попросив вибачення "за дискомфорт з реєстрацією".

"Але іншого варіанту немає. Ми в першу чергу думаємо про захист мирного населення країни і сподіваємося на ваше розуміння", - підсумував радник очільника МОУ.

Публікація Флеша (скриншот: facebook.com/Serhii.Flash)