Щоб не відключили Starlink: як зареєструвати термінал через "Дію" або ЦНАП
В Україні вводять "білий список" для терміналів Starlink. Це необхідно для того, щоб обладнання стабільно працювало в українців, але було заблоковано для російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
Інструкція для фізичних осіб та ФОП
Подати заявку можна офлайн через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
1. Підготуйте дані терміналу:
- KIT-номер (серійний номер на коробці);
- UTID (унікальний ідентифікатор антени) або Dish ID;
- Номер акаунта на порталі Starlink.
2. Необхідні документи:
- Паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП).
3 Зверніться до ЦНАПу:
- Процедура безоплатна, адміністратор прийме заяву і внесе дані до реєстру.
Важливо про ліміти:
- Без фізичної наявності пристрою можна зареєструвати тільки один термінал.
- Якщо ви принесете пристрої з собою для показу - до 3 терміналів на одну людину.
Інструкція для бізнесу (юридичних осіб)
Для компаній процедура повністю цифрова і проходить через портал "Дія".
Як подати заяву:
- Авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) юридичної особи.
- Оберіть послугу "Повідомлення про використання терміналів Starlink".
- Внесіть технічні дані пристроїв (KIT-номер, UTID, номер облікового запису).
- Підпишіть заяву КЕПом.
Ліміти для бізнесу:
- До 10 терміналів - для звичайних компаній.
- Без обмежень - для підприємств, що мають статус критично важливих.
Навіщо це потрібно
У відомстві пояснили, що створення білого списку (whitelist) є питанням безпеки та контролю зв'язку під час війни.Послуга почне працювати з 3 лютого 2026 року.
Процедура верифікації стосується лише цивільних користувачів та бізнесу. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. При цьому в Міноборони уточнили, що військові, які мають Starlink, зможуть зареєструвати дані про термінал у додатку "Армія+".
Начальники зв'язку або уповноважені повинні внести дані до системи DELTA.
Варто зауважити, що ті термінали, які не будуть зареєстровані, відключать.
Такі заходи запровадили, оскільки росіяни використовують Starlink на своїх безпілотниках, щоб обходити системи РЕБ і контролювати дрони в режимі реального часу.