Только ЦНАП. Почему украинцы не смогут зарегистрировать Starlink в "Дії"

Почему украинцам нужно регистрировать Starlink в ЦНАП

Эксперт напомнил, что большая часть Украины (начиная еще с 2014 года) находится под оккупацией.

"Все жители этих территорий являются гражданами Украины со всеми правами, в том числе с доступом к "Дії" и наличием Bank ID", - сообщил Бескрестнов.

Он отметил также, что все понимают: "эти люди очень разные".

"Среди них есть как настоящие патриоты страны, так и "ждуны" или криминал", - уточнил советник министра.

Следовательно, по его словам, важно избежать рисков, когда "Старлинки физически находятся уже у врага и стоят в "Шахедах" в готовности взлететь, а номера Старлинков какие-то лица будут подавать через "Дію" на регистрацию удаленно где-то из центра страны".

Бескрестнов поделился, что над процессом регистрации Starlink работала огромная команда.

"И мы пересмотрели все варианты и все риски", - подчеркнул он.

В то же время специалист заметил: "если Старлинк один, то нет необходимости его нести в ЦНАП".

"Это специально сделано, чтобы не снимать смонтированный Старлинк с крыш домов и машин", - констатировал Бескрестнов.

Напоследок он извинился "за дискомфорт с регистрацией".

"Но другого варианта нет. Мы в первую очередь думаем о защите мирного населения страны и надеемся на ваше понимание", - подытожил советник главы МОУ.

Публикация Флеша (скриншот: facebook.com/Serhii.Flash)