ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тільки ЦНАП. Чому українці не зможуть зареєструвати Starlink у "Дії"

Середа 04 лютого 2026 16:52
UA EN RU
Тільки ЦНАП. Чому українці не зможуть зареєструвати Starlink у "Дії" Відтепер ЦНАПи дозволяють українцям зареєструвати свої Starlink (фото ілюстративне: pechersk.kyivcity.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Більшості українців доведеться реєструвати свої Starlink за правилами, які передбачають обов'язковий похід у ЦНАП. Таке рішення має критично важливу причину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію радника глави Міноборони Михайла Федорова з технологічних напрямів оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова у Facebook.

Читайте також: Щоб не відключили Starlink: як зареєструвати термінал через "Дію" або ЦНАП

Чому українцям потрібно реєструвати Starlink у ЦНАП

Експерт нагадав, що велика частина України (починаючи ще з 2014 року) перебуває під окупацією.

"Всі жителі цих територій є громадянами України з усіма правами, в тому числі з доступом до "Дії" та наявністю Bank ID", - повідомив Бескрестнов.

Він зауважив також, що всі розуміють: "ці люди дуже різні".

"Серед них є як справжні патріоти країни, так і "ждуни" або кримінал", - уточнив радник міністра.

Отже, за його словами, важливо уникнути ризиків, коли "Старлінки фізично знаходяться вже у ворога і стоять у "Шахедах" в готовності злетіти, а номери Старлінків якісь особи будуть подавати через "Дію" на реєстрацію віддалено десь з центру країни".

Бескрестнов поділився, що над процесом реєстрації Starlink працювала величезна команда.

"І ми переглянули всі варіанти і всі ризики", - наголосив він.

Водночас фахівець зауважив: "якщо Старлінк один, то немає необхідності його нести в ЦНАП".

"Це спеціально зроблено, щоб не знімати змонтований Старлінк з дахів будинків і машин", - констатував Бескрестнов.

Насамкінець він попросив вибачення "за дискомфорт з реєстрацією".

"Але іншого варіанту немає. Ми в першу чергу думаємо про захист мирного населення країни і сподіваємося на ваше розуміння", - підсумував радник очільника МОУ.

Тільки ЦНАП. Чому українці не зможуть зареєструвати Starlink у &quot;Дії&quot;Публікація Флеша (скриншот: facebook.com/Serhii.Flash)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ все більше використовує Starlink на дронах для контролю в режимі реального часу (зокрема для обходу української ППО та систем РЕБ).

Того ж дня міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що відомство оперативно зв'язалося з SpaceX для розв'язання проблеми.

Вже незабаром у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Україна впроваджує режим "білого списку" - так званого Whitelist.

Йдеться про перелік перевірених терміналів Starlink - щоб вони працювали стабільно у кожного українського користувача, але не у ворога.

Отже, тепер необхідно підтвердити, що термінал належить саме вам (неверифіковані Starlink буде відключено).

Для цього фізичним особам і ФОПам потрібно скористатись відповідною послугою в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі).

Тим часом для юридичних осіб послуга доступна на порталі "Дія".

Читайте також, як перевірити свій термінал Starlink, щоб його не заблокували.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет ФОП Starlink Мінцифра послуги ЦПАУ Дія Документи
Новини
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом