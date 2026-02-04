Только ЦНАП. Почему украинцы не смогут зарегистрировать Starlink в "Дії"
Большинству украинцев придется регистрировать свои Starlink по правилам, которые предусматривают обязательный поход в ЦНАП. Такое решение имеет критически важную причину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника главы Минобороны Михаила Федорова по технологическим направлениям обороны Сергея (Флеша) Бескрестнова в Facebook.
Почему украинцам нужно регистрировать Starlink в ЦНАП
Эксперт напомнил, что большая часть Украины (начиная еще с 2014 года) находится под оккупацией.
"Все жители этих территорий являются гражданами Украины со всеми правами, в том числе с доступом к "Дії" и наличием Bank ID", - сообщил Бескрестнов.
Он отметил также, что все понимают: "эти люди очень разные".
"Среди них есть как настоящие патриоты страны, так и "ждуны" или криминал", - уточнил советник министра.
Следовательно, по его словам, важно избежать рисков, когда "Старлинки физически находятся уже у врага и стоят в "Шахедах" в готовности взлететь, а номера Старлинков какие-то лица будут подавать через "Дію" на регистрацию удаленно где-то из центра страны".
Бескрестнов поделился, что над процессом регистрации Starlink работала огромная команда.
"И мы пересмотрели все варианты и все риски", - подчеркнул он.
В то же время специалист заметил: "если Старлинк один, то нет необходимости его нести в ЦНАП".
"Это специально сделано, чтобы не снимать смонтированный Старлинк с крыш домов и машин", - констатировал Бескрестнов.
Напоследок он извинился "за дискомфорт с регистрацией".
"Но другого варианта нет. Мы в первую очередь думаем о защите мирного населения страны и надеемся на ваше понимание", - подытожил советник главы МОУ.
Напомним, ранее стало известно, что РФ все больше использует Starlink на дронах для контроля в режиме реального времени (в частности для обхода украинской ПВО и систем РЭБ).
В тот же день министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что ведомство оперативно связалось со SpaceX для решения проблемы.
Уже вскоре в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Украина внедряет режим "белого списка" - так называемого Whitelist.
Речь идет о перечне проверенных терминалов Starlink - чтобы они работали стабильно у каждого украинского пользователя, но не у врага.
Следовательно, теперь необходимо подтвердить, что терминал принадлежит именно вам (неверифицированные Starlink будут отключены).
Для этого физическим лицам и ФОПам нужно воспользоваться соответствующей услугой в центре предоставления административных услуг (ЦНАПе).
Между тем для юридических лиц услуга доступна на портале "Дія".
