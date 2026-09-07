Не тільки метро: правий і лівий береги Києва сполучає 21 наземний маршрут (список)

Сьогодні між правим і лівим берегами Києва курсує в цілому 21 маршрут наземного транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли, що зараз між правим і лівим берегами Києва курсує в цілому 21 маршрут наземного транспорту.
Мешканцям і гостям міста нагадали, що з 3 вересня почав курсувати тимчасовий автобус №1-М за маршрутом "станція метро "Палац спорту" - станція метро "Лісова" (значна його частина пролягає вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської або ж "червогої" лінії метро).
Саме після його запуску кількість маршрутів наземного транспорту, які сполучають правий і лівий береги столиці, становить 21.
Уточнюється, що серед них:
За даними Департаменту, на маршрутах, які перетинають річку Дніпро та сполучають обидва береги міста, працює (в умовах найбільшого пасажиропотоку) орієнтовно:
Громадянам розповіли, що транспортне сполучення правого і лівого берегів Дніпра забезпечують наступні автобусні маршрути:
"У Департаменті зазначають, що тимчасовий маршрут 1-М є додатковою альтернативою для пасажирів і не є повноцінною заміною метро", - пояснили у КМДА.
Транспортне сполучення правого і лівого берегів Дніпра в Києві забезпечують також такі тролейбусні маршрути:
Нагадаємо, останнім часом у Києві та області регулярно оголошують повітряні тривоги (їх може бути понад 10 за день), оскільки РФ запускає по столичному регіону реактивні ударні дрони (нова хвиля яких може розганятись до 320 км/год).
З огляду на таку ситуацію, з 6 вересня в Києві запрацювало нове оповіщення про повітряні загрози - колір при повітряній загрозі вказує конкретний вид небезпеки. Крім того, столичній владі рекомендували скоротити тривалість комендантської години.
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