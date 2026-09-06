ua en ru
Нд, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві запрацювало нове оповіщення про повітряні загрози: що змінилося

15:34 06.09.2026 Нд
2 хв
Тепер колір при повітряній загрозі вказуватиме конкретний вид небезпеки
aimg Валерія Абабіна
У Києві запрацювало нове оповіщення про повітряні загрози: що змінилося Фото: У Києві запрацювало нове оповіщення про повітряну тривогу (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Із 6:00 6 вересня в Києві запровадили оповіщення за видами повітряних загроз. Відтепер мешканці отримуватимуть повідомлення з конкретним видом і рівнем небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Які тепер є рівні загрози

За рішенням уряду, мешканці Києва можуть отримувати повідомлення двох рівнів:

  • Жовтий рівень означає "дронову небезпеку"
  • Червоний рівень включає три типи повідомлень - "масована дронова загроза", "ракетна загроза" та "ракетно-дронова загроза".

Якщо надходить сигнал "Відбій" - тут все залишається так само, він означає, що жодної з перелічених повітряних загроз для міста наразі немає.

Як працює нова система

Кожне нове повідомлення показує актуальний на цей момент вид і рівень загрози. Якщо вид загрози змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє, а окремий "Відбій" між різними видами загроз не оголошується.

Наприклад, якщо після повідомлення "Дронова небезпека" надходить "Ракетна загроза", це означає, що актуальною стала вже ракетна загроза.

Де система вже діє

Наразі нове оповіщення впровадили в усіх районах Києва, окрім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах воно працює частково.

У КМДА пояснили, що на окремих територіях розрізнити види загроз поки технічно неможливо.

Тому там порядок звукового оповіщення залишається без змін: у разі будь-якої повітряної небезпеки лунає звичайний сигнал сирени - без розрізнення за видом загрози та без звукового "Відбою".

Нагадаємо, про поділ тривог на жовтий і червоний рівні стало відомо нещодавно. За словами прем'єра Сергія Корецького, наприкінці серпня росіяни почали активно запускати на Київ реактивні дрони, які складніше перехопити, тож у столиці щодня буває понад 10 повітряних тривог.

Згодом Володимир Зеленський анонсував нові правила реагування на тривоги по всій Україні.

Систему хочуть зробити географічно точнішою: тривога та обмеження мають діяти передусім у тих районах, де є реальна загроза, щоб водночас посилити захист людей і не зупиняти роботу економіки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Повітряна тривога
Новини
Росія понад дві години била по Запоріжжю: у місті палають будинки, постраждали 6 людей
Росія понад дві години била по Запоріжжю: у місті палають будинки, постраждали 6 людей
Аналітика
Реактивний терор Києва. Як РФ змінює тактику атак на осінь
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Реактивний терор Києва. Як РФ змінює тактику атак на осінь