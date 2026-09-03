Рівні тривог, скорочення комендантської години і не лише: Кабмін затвердив нові правила

В Україні по-новому реагуватимуть на тривоги. Зокрема, буде введено два рівні повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Сергія Корецького в Telegram .

Два рівні тривог та нові звукові сигнали

Систему оповіщення про небезпеку повністю оновлюють, щоб надати людям та бізнесу більше передбачуваності:

Жовтий рівень: базово оголошуватиметься під час нальоту ворожих дронів;

базово оголошуватиметься під час нальоту ворожих дронів; Червоний рівень: стосується ракетної небезпеки, балістичних атак та масованих обстрілів.

"Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за суворого дотримання вимог безпеки", - зазначив він.

При цьому обов'язковою умовою є доступ відвідувачів та персоналу до укриття. Тому бізнесу, який не має укриттів, дають 3 місяці на вирішення питання.

Зміни для Києва: транспорт та комендантська година

Уряд рекомендував Києву забезпечити повноцінну роботу метро у Києві під час "жовтого" рівня тривог. Також столиця повинна буде за необхідності збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися роботи, метро чи лікарень.

Водночас київській владі рекомендували скоротити тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00. Пропонується дозволити рух транзитного важкого транспорту та перевезення пасажирів під час комендантської години.

Мобільні укриття

Також уряд вимагає від громад прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів для захисту людей від уламків.