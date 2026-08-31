У Києві переглянуть порядок руху мостами в умовах постійних тривог, - Кличко

У Києві планують змінити протоколи безпеки через постійні тривоги. Також переглянуть порядок руху мостами столиці під час повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, у столиці відбулося засідання ради оборони міста Києва. Серед питань, які розглядали, було звернення до уряду щодо змін до чинних протоколів безпеки.

Йдеться про те, щоб з урахуванням нинішніх умов сформувати окремі правила життєдіяльності Києва.

Крім того, міська влада разом із військовими планує переглянути порядок організації руху мостами столиці під час повітряних тривог.

Після напрацювання відповідних змін Київ має запропонувати уряду новий алгоритм дій.