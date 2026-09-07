Не только метро: правый и левый берега Киева соединяет 21 наземный маршрут (список)

Сегодня между правым и левым берегами Киева курсирует в общей сложности 21 маршрут наземного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали, что сейчас между правым и левым берегами Киева курсирует в общей сложности 21 маршрут наземного транспорта.
Жителям и гостям города напомнили, что с 3 сентября начал курсировать временный автобус №1-М по маршруту "станция метро "Дворец спорта" - станция метро "Лесная" (значительная его часть пролегает вдоль наземного участка Святошинско-Броварской или же "красной" линии метро).
Именно после его запуска количество маршрутов наземного транспорта, соединяющих правый и левый берега столицы, составляет 21.
Уточняется, что среди них:
По данным Департамента, на маршрутах, которые пересекают реку Днепр и соединяют оба берега города, работает (в условиях наибольшего пассажиропотока) ориентировочно:
Гражданам рассказали, что транспортное сообщение правого и левого берегов Днепра обеспечивают следующие автобусные маршруты:
"В Департаменте отмечают, что временной маршрут 1-М является дополнительной альтернативой для пассажиров и не является полноценной заменой метро", - объяснили в КГГА.
Транспортное сообщение правого и левого берегов Днепра в Киеве обеспечивают также такие троллейбусные маршруты:
Напомним, в последнее время в Киеве и области регулярно объявляют воздушные тревоги (их может быть более 10 в день), поскольку РФ запускает по столичному региону реактивные ударные дроны (новая волна которых может разгоняться до 320 км/ч).
Учитывая такую ситуацию, с 6 сентября в Киеве заработало новое уведомление о воздушных угрозах - цвет при воздушной угрозе указывает конкретный вид опасности. Кроме того, столичным властям рекомендовали сократить продолжительность комендантского часа.
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