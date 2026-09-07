Не только метро: правый и левый берега Киева соединяет 21 наземный маршрут (список)

О каком наземном транспорте идет речь

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали, что сейчас между правым и левым берегами Киева курсирует в общей сложности 21 маршрут наземного транспорта.

Жителям и гостям города напомнили, что с 3 сентября начал курсировать временный автобус №1-М по маршруту "станция метро "Дворец спорта" - станция метро "Лесная" (значительная его часть пролегает вдоль наземного участка Святошинско-Броварской или же "красной" линии метро).

Именно после его запуска количество маршрутов наземного транспорта, соединяющих правый и левый берега столицы, составляет 21.

Уточняется, что среди них:

15 автобусных маршрутов;

6 троллейбусных маршрутов.

По данным Департамента, на маршрутах, которые пересекают реку Днепр и соединяют оба берега города, работает (в условиях наибольшего пассажиропотока) ориентировочно:

100 автобусов;

60 троллейбусов.

Какие автобусные маршруты соединяют разные берега

Гражданам рассказали, что транспортное сообщение правого и левого берегов Днепра обеспечивают следующие автобусные маршруты:

№21 "Ст. м. "Почайна" - улица Милославская";

№22 "Музей Авиации - улица Тростянецкая";

№51 "Ст. м. "Лыбидская" - ст. м. "Красный хутор";

№55 "Ст. м. "Дворец спорта" - Дарницкая площадь";

№73 "Ст. м. "Героев Днепра" - улица Милославская";

№91 "Ст. м. "Голосеевская" - улица Анны Ахматовой";

№101 "Ст. м. "Почайна" - улица Радунская";

№109 "Ст. м. "Театральная" - ст. м. "Харьковская";

№110 "Ст. м. "Площадь Украинских Героев" - улица Милославская";

№111 "Ст. м. "Площадь Украинских Героев" - Дарницкая площадь";

№112 "Лукьяновская площадь - улица Ивана Микитенко";

№114 "Железнодорожный вокзал Центральный - улица Радунская";

№115 "Контрактовая площадь - Дом культуры";

№118 "Ст. м. "Политехнический институт" - ст. м. "Черниговская";

№1-М "Ст. м. "Дворец спорта" - ст. м. "Лесная".

"В Департаменте отмечают, что временной маршрут 1-М является дополнительной альтернативой для пассажиров и не является полноценной заменой метро", - объяснили в КГГА.

Какие троллейбусные маршруты соединяют два берега

Транспортное сообщение правого и левого берегов Днепра в Киеве обеспечивают также такие троллейбусные маршруты: