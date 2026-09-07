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Не только метро: правый и левый берега Киева соединяет 21 наземный маршрут (список)

12:28 07.09.2026 Пн
3 мин
Как можно удобно доехать с одного берега столицы на другой?
aimg Ирина Костенко
Пересечь Днепр в Киеве можно не только на метро (фото иллюстративное: Getty Images)

Сегодня между правым и левым берегами Киева курсирует в общей сложности 21 маршрут наземного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

О каком наземном транспорте идет речь

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали, что сейчас между правым и левым берегами Киева курсирует в общей сложности 21 маршрут наземного транспорта.

Жителям и гостям города напомнили, что с 3 сентября начал курсировать временный автобус №1-М по маршруту "станция метро "Дворец спорта" - станция метро "Лесная" (значительная его часть пролегает вдоль наземного участка Святошинско-Броварской или же "красной" линии метро).

Именно после его запуска количество маршрутов наземного транспорта, соединяющих правый и левый берега столицы, составляет 21.

Уточняется, что среди них:

  • 15 автобусных маршрутов;
  • 6 троллейбусных маршрутов.

По данным Департамента, на маршрутах, которые пересекают реку Днепр и соединяют оба берега города, работает (в условиях наибольшего пассажиропотока) ориентировочно:

  • 100 автобусов;
  • 60 троллейбусов.
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Какие автобусные маршруты соединяют разные берега

Гражданам рассказали, что транспортное сообщение правого и левого берегов Днепра обеспечивают следующие автобусные маршруты:

  • №21 "Ст. м. "Почайна" - улица Милославская";
  • №22 "Музей Авиации - улица Тростянецкая";
  • №51 "Ст. м. "Лыбидская" - ст. м. "Красный хутор";
  • №55 "Ст. м. "Дворец спорта" - Дарницкая площадь";
  • №73 "Ст. м. "Героев Днепра" - улица Милославская";
  • №91 "Ст. м. "Голосеевская" - улица Анны Ахматовой";
  • №101 "Ст. м. "Почайна" - улица Радунская";
  • №109 "Ст. м. "Театральная" - ст. м. "Харьковская";
  • №110 "Ст. м. "Площадь Украинских Героев" - улица Милославская";
  • №111 "Ст. м. "Площадь Украинских Героев" - Дарницкая площадь";
  • №112 "Лукьяновская площадь - улица Ивана Микитенко";
  • №114 "Железнодорожный вокзал Центральный - улица Радунская";
  • №115 "Контрактовая площадь - Дом культуры";
  • №118 "Ст. м. "Политехнический институт" - ст. м. "Черниговская";
  • №1-М "Ст. м. "Дворец спорта" - ст. м. "Лесная".

"В Департаменте отмечают, что временной маршрут 1-М является дополнительной альтернативой для пассажиров и не является полноценной заменой метро", - объяснили в КГГА.

Какие троллейбусные маршруты соединяют два берега

Транспортное сообщение правого и левого берегов Днепра в Киеве обеспечивают также такие троллейбусные маршруты:

  • №29 "Железнодорожная ст. "Куреневка" - Дарницкая площадь";
  • №30 "Улица Кадетский Гай - улица Милославская";
  • №31 "Ст. м. "Лукьяновская" - улица Милославская";
  • №43 "Кибцентр - Дарницкая площадь";
  • №47 "Ст. м. "Минская" - улица Милославская";
  • №50 "Ст. м. "Лыбидская" - улица Милославская".

Напомним, в последнее время в Киеве и области регулярно объявляют воздушные тревоги (их может быть более 10 в день), поскольку РФ запускает по столичному региону реактивные ударные дроны (новая волна которых может разгоняться до 320 км/ч).

Учитывая такую ситуацию, с 6 сентября в Киеве заработало новое уведомление о воздушных угрозах - цвет при воздушной угрозе указывает конкретный вид опасности. Кроме того, столичным властям рекомендовали сократить продолжительность комендантского часа.

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