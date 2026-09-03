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У Києві запустили додатковий автобус між правим і лівим берегами: як він буде їздити

13:25 03.09.2026 Чт
2 хв
Новий маршрут 1-М з’єднає Правий і Лівий береги Кива під час тривог та зупинки метро
aimg Анна Шиканова
У Києві запустили додатковий автобус між правим і лівим берегами: як він буде їздити У Києві запустили новий автобус між лівим та правим берегами (фото: КМДА)
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Із 3 вересня в Києві почав курсувати тимчасовий автобус №1-М за маршрутом "Палац Спорту – метро "Лісова". Він забезпечуватиме додаткове сполучення між правим і лівим берегами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті КМДА.

Що відомо про новий маршрут

Як розповіли у КМДА, маршрут проходитиме вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро. За інформацією КП "Київпастранс", у години найбільшого пасажиропотоку на маршруті працюватимуть 12 автобусів.

"Маршрут № 1-М є тимчасовим і додатковим автобусним сполученням. Він не є повноцінною заміною роботи наземної ділянки метрополітену", - додали у КМДА.

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Як буде курсувати новий автобус

Автобуси курсуватимуть через центр міста, міст Метро та Броварський проспект до станції метро "Лісова" і у зворотному напрямку за маршрутом:

вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – вул. Мечникова – Кловський узвіз – Кріпосний пров. – вул. Михайла Грушевського – вул. Князів Острозьких – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька – бульв. Миколи Міхновського – Набережне шосе – міст Метро – Броварський просп. – вул. Раїси Окіпної – площа Сергія Набоки – вул. Євгена Сверстюка – Броварський просп. – просп. Георгія Нарбута – вул. Андрія Малишка – Броварський просп. – вул. Гетьмана Павла Полуботка – шляхопровід над Броварським проспектом – вул. Кіото – Броварський просп. – міст Метро – Набережне шосе – бульв. Миколи Міхновського – Наводницька площа – вул. Старонаводницька – вул. Генерала Алмазова – вул. Князів Острозьких – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний пров. – Кловський узвіз – вул. Мечникова – вул. Басейна – вул. Еспланадна.

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Що ще курсує між лівим та правим берегами

Водночас в КМДА нагадують, що між правим і лівим берегами вже курсують автобуси № 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 та тролейбуси №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що Рада оборони Києва звернулася до уряду щодо змін в протоколи безпеки столиці, щоб люди могли швидше дістатися додому або до укриттів в умовах постійних повітряних тривог.

Зокрема, Київ закликав уряд послабити комендантську годину, не обмежувати під час тривог роботу Сирецько-Печерської лінії метро і автомобільний рух між лівим та правим берегами в межах столиці.

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