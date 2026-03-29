У The Telegraph пояснили, чому Україна досі не вступила до НАТО

Безпрецедентна співпраця

Україна та Північноатлантичний альянс перебувають на максимально близькому рівні взаємодії за всю історію відносин.

Це стосується як політичного діалогу, так і практичного військового співробітництва.

Зазначається, що контакти між сторонами стали більш інтенсивними і будуються на довірі.

При цьому Київ продовжує шукати нові формати взаємодії, щоб ефективніше доносити свою позицію до партнерів і враховувати їхні підходи.

Частина країн уже фактично розглядає Україну як майбутнього члена НАТО і підтримує постійну координацію.

Чому Україна не в НАТО

Головним фактором, який стримує процес вступу, видання називає вплив Росії.

"Неможливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому - це лише політична конструкція. Ні більше, ні менше. Її можна нескінченно зміцнювати, а дуже швидко зруйнувати", - зазначає видання.

Три ключові міфи

За оцінкою авторів, ця позиція спирається на низку поширених тверджень.

Серед них - теза про нібито обіцянки нерозширення НАТО на схід, яка не відповідає дійсності.

Ще один аргумент стосується ризику прямого конфлікту з Росією в разі вступу України до Альянсу.

Однак підкреслюється, що агресія проти України почалася задовго до будь-яких реальних перспектив членства.

"Навіть Генрі Кіссінджер, який довго вважав, що Україну не слід запрошувати до НАТО, після початку повномасштабного вторгнення визнав, що жодних обмежень на членство України більше немає", - цитує видання.

Роль України в безпеці Європи

Також спростовується твердження про те, що саме прагнення України до НАТО стало причиною війни.

У матеріалі підкреслюється, що реальні цілі Росії пов'язані зі знищенням української державності.

"Росія почала війну, тому що хотіла - і досі хоче - знищити Україну, ліквідувати українську державність і стерти українську ідентичність", - йдеться в матеріалі.