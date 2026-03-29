В The Telegraph объяснили, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО

Украина и НАТО достигли беспрецедентного уровня сотрудничества, однако, несмотря на тесное взаимодействие, вопрос членства до сих пор сдерживается политическими факторами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Telegraph.
Украина и Североатлантический альянс находятся на максимально близком уровне взаимодействия за всю историю отношений.
Это касается как политического диалога, так и практического военного сотрудничества.
Отмечается, что контакты между сторонами стали более интенсивными и строятся на доверии.
При этом Киев продолжает искать новые форматы взаимодействия, чтобы эффективнее доносить свою позицию до партнеров и учитывать их подходы.
Часть стран уже фактически рассматривает Украину как будущего члена НАТО и поддерживает постоянную координацию.
Главным фактором, который сдерживает процесс вступления, издание называет влияние России.
"Невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем — это только политическая конструкция. Ни больше, ни меньше. Ее можно бесконечно укреплять, а очень быстро разрушить", — отмечает издание.
По оценке авторов, эта позиция опирается на ряд распространенных утверждений.
Среди них — тезис о якобы обещаниях нерасширения НАТО на восток, который не соответствует действительности.
Еще один аргумент касается риска прямого конфликта с Россией в случае вступления Украины в Альянс.
Однако подчеркивается, что агрессия против Украины началась задолго до любых реальных перспектив членства.
"Даже Генри Киссинджер, долго считавший, что Украину не следует приглашать в НАТО, после начала полномасштабного вторжения признал, что никаких ограничений на членство Украины больше нет", — цитирует издание.
Также опровергается утверждение о том, что именно стремление Украины в НАТО стало причиной войны.
В материале подчеркивается, что реальные цели России связаны с уничтожением украинской государственности.
"Россия начала войну, потому что хотела — до сих пор хочет — уничтожить Украину, ликвидировать украинскую государственность и стереть украинскую идентичность", — говорится в материале.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность глубокой перестройки НАТО по принципу "оплаты за участие", что, по оценкам, может стать попыткой пересмотреть отношения с Альянсом.
Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО не справилось с испытанием, указав на отказ стран Альянса поддержать американскую операцию против Ирана.