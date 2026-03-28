Плати, або мовчи: Трамп задумав помститися НАТО через відсутність підтримки проти Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Роздратування Білого дому викликала відмова європейських союзників направити військові кораблі до Ормузької протоки для протидії Ірану. У відповідь Трамп обмірковує низку жорстких заходів.

Одна з його ідей - це те, що країни з витратами на спільну оборону, які нижче за 5% ВВП, не зможуть голосувати за спільні місії, розширення блоку та бюджетні витрати. Щобільше - союзники, які не досягнуть нової фінансової планки, можуть залишитися без захисту США у разі нападу.

"Ви не повинні мати змогу голосувати за витрачання майбутніх грошей, якщо не платите... Нам потрібно розпочати розмову про те, що є загрозою і що робить альянс. Ми повинні донести до людей, що дії Іспанії та Великої Британії є неприйнятними", - сказав один зі співрозмовників видання.

Окрім того, Трамп знову планує погрожувати виведенням контингенту з Німеччини. Це його "ідея", яку він обдумує фактично з початку свого другого терміну в Білому домі.

Джерела сказали, що ці плани ніколи офіційно не виносилися на обговорення в штаб-квартиру альянсу в Брюсселі. Проте американські чиновники наполягали на моделі "плати, або мовчи" на дискусійних форумах.

Також напруження є у відносинах з Великою Британією. Стосунки Трампа з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером погіршилися після того, як Лондон спочатку заблокував використання військової бази Дієго-Гарсія для операцій США. Трампісти в Пентагоні скаржаться, що Лондон став "ненадійним союзником".