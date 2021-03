Tesla за биткоины и электромобили от Xiaomi. Главное из мира технологий

Tesla начали продавать за биткоины

Электромобили Tesla в США начали продавать за криптовалюту биткоин. Ожидается, что за пределами страны такая опция станет возможной уже в 2021 году. На фоне этих новостей курс биткоина прибавил в стоимости почти 2 тысячи долларов. На сегодня криптовалюта торгуется на отметке около 55,5 тысяч долларов.

Отметим, цены на автомобили Tesla в США стартуют от 30 тысяч долларов.

Твит на 3 млн долларов

Основатель сервиса микроблогов Twitter Джек Дорси продал первый в истории твит за 2,9 млн долларов. Продажа состоялась на аукционе невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Покупателем стал генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Дорси пообещал все вырученные деньги отдать на благотворительность.

Первый твит - "just setting up my twttr" (просто настраиваю свой твиттер) - он опубликовал 21 марта 2006 года.

Более прочные Apple Watch и iPhone с минимальной "челкой"

Издание Bloomberg утверждает, что уже в этом году могут появиться Apple Watch с более прочным корпусом. Производитель будет позиционировать умные часы как гаджет для спортсменов, путешественников и любителей экстремального отдыха.

Предполагается, что Apple хочет составить конкуренцию Casio, чьи G-Shock с повышенной ударопрочностью обеспечивают стабильно высокие продажи.

Также сетевые информаторы сообщают о том, что в новых поколениях iPhone будет уменьшен экранный вырез. По их данным, это станет возможным, поскольку разговорный динамик переместят еще выше.

POCO представила доступные смартфоны на топовом железе

На этой неделе производитель смартфонов POCO представил модель POCO X3 Pro, оснащенную мощным процессором Snapdragon 860 и быстрой памятью стандарта UFS 3.1. Гаджет получил 6,67-дюймовый экран IPS с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления до 120 Гц.

Кроме того, был представлен флагман POCO F3 с 6,67-дюймовым дисплей AMOLED, процессором Snapdragon 870 с максимальной частотой 3,2 ГГц и тройной камерой. Встроенный аккумулятор емкостью 4520 мАч заряжается до 100% за 52 минуты.

В украинской рознице смартфоны будут доступны в начале апреля. Цены на POCO X3 Pro стартуют от 7 999 гривен, на POCO F3 - от 11 999 гривен. При этом на старте продаж на младшую моедль обещают скидки до полутора тысяч гривен.

LG закрывает мобильный бизнес

Южнокорейская компания LG в ближайшее время свернет производство смартфонов. Как отмечают инсайдеры, решение принято после 23 подряд провальных кварталов в этой сфере. Общая сумма убытков мобильного подразделения LG составляет почти 4,5 млрд долларов.

Также сообщается, что компания пыталась продать бизнес вьетнамской Vingroup и немецкому автоконцерну Volkswagen, но сделка так и не состоялась.

Xiaomi запустит производство электромобилей

Китайская Xiaomi запустит производство собственных электромобилей. По данным Reuters, сборка будет осуществляться на мощностях Great Wall. При этом ожидается, что официальное объявление о сотрудничестве состоится на следующей неделе.

Электромобили Xiaomi будут нацелены на массовый рынок, а Great Wall предоставит инженерные консультации, чтобы ускорить их выпуск.

Маск обещает полеты на Марс до 2030 года

Американский бизнесмен и основатель космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что намерен посадить корабль Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года. Он также планирует доставить японского миллиардера Юсаку Маезаву на Луну в 2023 году.

"SpaceX приземлит свои ракеты Starship на Марс задолго до 2030 года", - отметил он.

Также сообщается, что несмотря на все неудачи проект Starship продолжит развиваться, поскольку компания собрала на него 850 млн долларов.

Очередной запуск прототипа корабля для полета на Марс сорвался

SpaceX вчера планировала провести испытательный полет 11-го прототипа корабля Starship, в рамках которого он должен был подняться на высоту 10 000 метров и вертикально приземлиться. Однако запуск пришлось отложить, предположительно, из-за погодных условий.

Тем временем жители Орегона и Вашингтона стали свидетелями необычного "метеоритного дождя". Предполагается, что в земной атмосфере при падении сгорели обломки второй ступени ракеты Falcon 9. В отличие от многоразовой первой ступени, которая возвращается на Землю, вторая остается на орбите или перенаправляется в атмосферу, где сгорает.