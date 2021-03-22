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Основатель Twitter продал первую публикацию в соцсети за 2,9 млн долларов

Новина українською → Нью-Йорк, Понедельник 22 марта 2021 19:40
Основатель Twitter продал первую публикацию в соцсети за 2,9 млн долларов Фото: Twitter (Chesnot/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Основатель Twitter Джек Дорси продал первую публикацию в социальной сети за 2,9 млн долларов. Твит был продан на аукционе Valuables как невзаимозаменяемый токен (NFT).

Об этом свидетельствует информация на сайте онлайн-аукциона Valuables.

NFT первого твита Дорси купил генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. После продажи NFT сам твит остался доступен на сайте Twitter.

Джек Дорси говорил, что все вырученные деньги передаст благотворительной организации GiveDirectly.

Отметим, что первая публикация в соцсети Twitter - "just setting up my twttr" (Просто настраиваю свой твиттер, - ред.) была сделана 21 марта 2006 года.

Основатель Twitter продал первую публикацию в соцсети за 2,9 млн долларов

Напомним, 6 марта Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в истории социальной сети.

Ранее сообщалось, что Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.

Кроме того, в середине декабря прошлого года появилась информация, что социальная сеть Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. В частности, будут удаляться сообщения о вреде вакцины для здоровья.

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