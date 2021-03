Основатель Twitter продал первую публикацию в соцсети за 2,9 млн долларов

NFT первого твита Дорси купил генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. После продажи NFT сам твит остался доступен на сайте Twitter.

Джек Дорси говорил, что все вырученные деньги передаст благотворительной организации GiveDirectly.

Отметим, что первая публикация в соцсети Twitter - "just setting up my twttr" (Просто настраиваю свой твиттер, - ред.) была сделана 21 марта 2006 года.