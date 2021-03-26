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SpaceX сегодня запустит 11-й прототип корабля для полета на Марс. Трансляция

Новина українською → Техас, Пятница 26 марта 2021 19:38
SpaceX сегодня запустит 11-й прототип корабля для полета на Марс. Трансляция Фото: SpaceX проведет испытания корабля Starship (instagram.com spacex)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания американского миллиардера и изобретателя Илона Маска SpaceX сегодня планирует провести испытательный полет 11-го прототипа корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс. Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) дало на это согласие.

Об этом говорится на странице FFA в Twitter.

Испытания прототипа SN11 пройдут вблизи городка Бока-Чика в штате Техас. FFA эвакуирует территорию вокруг испытательной площадки.

"Сегодня днем будет попытка полета прототипа корабля Starship под названием SN11", - заявили в FFA.

Окно для испытаний будет открытым для SpaceX после 19:00 по киевскому времени. Однако испытания могут в любой момент перенести, как это неоднократно происходило ранее.

Накануне SpaceX провела огневые испытания двигателя прототипа SN11 после замены. Двигатель пришлось заменить после повреждения во время предварительных огневых испытаний.

В рамках испытаний прототипа SN11 планируется его запуск на 10 километров и приземление на испытательную площадку. Выход прототипа корабля Starship на земную орбиту пока не планируется. Следить за испытаниями можно в YouTube.

Напомним, в начале марта SpaceX провела испытания прототипа SN10. Он успешно поднялся на 10 километров, а также приземлился на специальную площадку. Однако прототип корабля взорвался через несколько минут после посадки.

Позже Илон Маск объяснил, почему его корабль взорвался после, казалось бы, удачной посадки.

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