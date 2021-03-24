Маск объявил о начале продаж автомобилей Tesla за биткоины
Фото: автомобиль Tesla (GettyImages)
Компания Tesla начала продажу своих автомобилей за биткоины. Пока такая возможность доступна лишь на территории США.
Об этом заявил глава компании Илон Маск в Twitter.
По его словам, за пределами Соединенных Штатов Америки такая опция станет возможной в течение текущего года.
"Вы теперь можете купить Tesla за биткоины. Tesla не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты", - написал Маск.
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