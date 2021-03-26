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Apple может выпустить более прочные смарт-часы, - Bloomberg

Новина українською → Купертино, Пятница 26 марта 2021 13:37
Apple может выпустить более прочные смарт-часы, - Bloomberg Фото: Apple Watch (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple рассматривает возможность выпуска Apple Watch с более прочным корпусом. Такая модель будет позиционироваться как смарт-часы для спортсменов, туристов и любителей экстремального отдыха.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что выпуск Apple Watch с усиленным корпусом может готовиться на конец 2021 года. Нынешние модели по-прежнему популярны среди бегунов, путешественников и пловцов. Однако компания намерена составить конкуренцию Casio Computer Co., которая добилась высоких продаж часов именно за счет дополнительной защиты.

Ожидается, что такая версия станет дополнительной в модельном ряде, аналогичной тому, как Apple позиционирует более дешевый вариант Apple Watch SE и специальные модели в коллаборации с Nike и Hermes International.

Новый продукт, который условно называют Explorer Edition, будет обладать той же функциональностью, что и стандартные Apple Watch, но с повышенной ударопрочностью и защитой как у Casio G-Shock.

Отметим, последние модели Apple Watch уже имеют водонепроницаемость до 50. На данный момент компания отказывается от комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что Бразилия почти на 2 млн долларов оштрафовала Apple за продажу iPhone без зарядных устройств.

Также стало известно, что в новых iPhone уменьшат экранный вырез.

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