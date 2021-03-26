Xiaomi намерена запустить производство электромобилей, - Reuters

Китайская корпорация Xiaomi намерена запустить производство собственных электромобилей. Ожидается, что сборка будет осуществляться на мощностях автомобильной компании Great Wall.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters .

По данным источников, Xiaomi уже ведет переговоры об использовании одного из заводов Great Wall для производства электромобилей под своим собственным брендом. Планируется, что электромобили Xiaomi будут нацелены на массовый рынок.

Кроме того, представитель Great Wall на условиях анонимности отметил, что компания предоставит инженерные консультации, чтобы ускорить проект. Обе компании якобы должны объявить о партнерстве в начале следующей недели.

Также сообщается, что на этой новости акции Xiaomi выросли на 6,3%, а Great Wall - на 10,4%, и 10% на Гонконгской и Шанхайской биржах соответственно.