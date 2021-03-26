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Xiaomi намерена запустить производство электромобилей, - Reuters

Новина українською → Пекин, Пятница 26 марта 2021 15:59
Xiaomi намерена запустить производство электромобилей, - Reuters Фото: основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Китайская корпорация Xiaomi намерена запустить производство собственных электромобилей. Ожидается, что сборка будет осуществляться на мощностях автомобильной компании Great Wall.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным источников, Xiaomi уже ведет переговоры об использовании одного из заводов Great Wall для производства электромобилей под своим собственным брендом. Планируется, что электромобили Xiaomi будут нацелены на массовый рынок.

Кроме того, представитель Great Wall на условиях анонимности отметил, что компания предоставит инженерные консультации, чтобы ускорить проект. Обе компании якобы должны объявить о партнерстве в начале следующей недели.

Также сообщается, что на этой новости акции Xiaomi выросли на 6,3%, а Great Wall - на 10,4%, и 10% на Гонконгской и Шанхайской биржах соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что США отменили санкции против Xiaomi. Федеральный суд США признал, что эта компания не связана с китайской оборонной сферой.

До этого стало известно, что Ford хочет полностью перейти электромобили в Европе к 2030 году.

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