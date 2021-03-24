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В iPhone 13 изменят элемент дизайна

Новина українською → Среда 24 марта 2021 15:38
В iPhone 13 изменят элемент дизайна Фото: iPhone (скриншот с презентации Apple)
Автор: Андрей Козловский

Производители iPhone планируют изменить экран новых телефонов. Смартфонам уменьшат экранный вырез.

Об этом сообщает MacRumors.

Сетевые информаторы показали стеклянные панели для смартфона iPhone 13 (12s) в трех размерах - 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Вырез заметно меньше из-за того, что разговорный динамик был перемещен в верхнюю панель.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в Apple планируют изменить компоновку системы Face ID, ради которой и сохраняется массивный экранный вырез. Вместе с этим смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 Гц.

Напомним, ранее американская компания Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.1. Все пользователи iPhone должны немедленно его установить

Также РБК-Украина писало, что следующее поколение смартфонов iPhone могут получить поддержку функции Always On Display. Эта технология обычно используется для постоянного отображения времени, даты и другой информации на экране гаджета с минимальным потреблением заряда.

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