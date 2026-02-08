"Тернувате - наше": ЗСУ зачистили селище на Запоріжжі

Сили оборони зачистили від росіян населений пункт Тернувате, що знаходиться у Запорізькій області. Селище перебуває під контролем України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

"Росіяни інколи викладають в мережу свої... так звані перемоги на годину... Ми перебуваємо Тернуватому та робимо свою справу. Тернувате наше, українське", - сказав військовий, додавши, щоб росіян здавалися у полон.

У своєму каналі він опублікував відео, на якому вони ЗСУ перебувають біля стели з назвою селища, тримають прапор України в руках та заявили наступне:

Що передувало

Нагадаємо, у січні росіяни розповсюдили інформацію про нібито окупацію села Тернувате, що насправді не відповідало дійсності.

У Силах оборони Півдня 31 січня заявили, що цей населений пункт знаходиться як мінімум за півтора десятки від лінії бойового зіткнення. Проте й факт заходу росіян теж було підтверджено.

"Противник застосував тут свою "улюблену тактику інфільтрації". Так, декілька днів тому ворожа диверсійна група, користуючись погодними умовами, складними погодними умовами приховано проникла в селище", - йшлося у повідомленні.

Як розповідали у Силах оборони Півдня, росіяни навіть з дронів зняли декілька точок, де вони розгортали прапори, однак за годину українські військові провели розвідувально пошуковці дії та здійснили зачистку населеного пункту. Тож одну ворожу группу було ліквідовано, а іншу взято у полон.

Також РБК-Україна повідомляло, що росіяни останнім часом активно перекидають свої "елітні" повітряно-десантні підрозділи на Оріхівський напрямком у Запорізькій області. Це у свою чергу свідчить, що ворог зазнав там значних втрат.

Окрім того, ми інформували, що у 2026 році Росія планує посилити наступ у Запорізькій області.