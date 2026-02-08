ua en ru
Київ повертається до тимчасових графіків відключень: як перевірити свою чергу

Київ, Неділя 08 лютого 2026 09:02
UA EN RU
Київ повертається до тимчасових графіків відключень: як перевірити свою чергу Ілюстративне фото: Київ повертається до тимчасових графіків відключень (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві знову діятимуть тимчасові графіки відключень електроенергії. Однак ситуація з енергосистемою все ще складна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Читайте також: Київ має план на випадок тривалого блекауту: що в ньому

Енергетики зазначають, що попри значний дефіцит електрики їм вдалося стабілізувати систему настільки, щоб повернутися до тимчасових графіків у Києві.

Де перевірити графіки

У компанії розповіли, що кияни можуть дізнатися свій графік кількома способами: у чат-боті, на сайті ДТЕК або ж у додатку "Київ Цифровий".

Що відбувається в Києві

Нагадаємо, у січні 2026 року російські війська неодноразово здійснювали комбіновані атаки по Києву, основною ціллю яких були об’єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок ударів столиця зіткнулася з блекаутами, перебоями з водопостачанням і теплом, а в енергетичному секторі України було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

У четвер президент США Дональд Трамп повідомив, що досяг домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним щодо тижневого "енергетичного перемир’я".

Попри певне зменшення обстрілів енергетики, 31 січня виникла інша проблема - з інтервалом у кілька хвилин сталися дві аварії на високовольтних лініях, унаслідок чого Київ, частина регіонів України, а також Молдова тимчасово залишилися без електроенергії.

А вже у ніч на 3 лютого російські війська завдали удару по Дарницькій ТЕЦ, яка зазнала майже повного руйнування. Атака відбулася під час сильних морозів, через що частина мешканців столиці залишилася без опалення.

Уже 6 лютого в Україні почали вводити екстрені відключення електроенергії - тоді ситуацію також вдалось стабілізувати. Однак у ніч на 7 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, основною ціллю були західні регіони. Зокрема, російські війська здійснили масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Детальніше про наслідки нічної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

