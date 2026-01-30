Поставили прапор - і опинились в полоні: як окупанти "захопили" Тернувате на Запоріжжі

Заява російських окупантів про нібито захоплення ними села Тернувате в Запорізькій області не відповідає дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.

За його словами, росіяни розповсюдили інформацію про нібито окупацію Тернуватого. В реальності вона не відповідає дійсності. Населений пункт, зазначив Волошин, знаходиться приблизно за півтора десятки кілометрів від лінії зіткнення.

"Противник застосував тут свою "улюблену тактику інфільтрації". Так, декілька днів тому ворожа диверсійна група, користуючись погодними умовами, складними погодними умовами приховано проникла в селище", - пояснив він.

Росіянам навіть вдалося зняти з дрона декілька точок, де вони розгортали прапори. Проте через годину в селі вже були Сили оборони. Внаслідок розвідувально-пошукових дій в населеному пункті частково російська диверсійна група була знищена. Залишки взяли у полон за допомогою наземних роботизованих комплексів.