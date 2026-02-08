ua en ru
"Терноватое - наше": ВСУ зачистили поселок на Запорожье

Воскресенье 08 февраля 2026 20:17
UA EN RU
"Терноватое - наше": ВСУ зачистили поселок на Запорожье Фото: русских нет в Терноватом (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Терноватое, что находится в Запорожской области. Поселок находится под контролем Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Читайте также: Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году

В своем канале он опубликовал видео, на котором они ВСУ находятся у стелы с названием поселка, держат флаг Украины в руках и заявили следующее:

"Россияне иногда выкладывают в сеть свои... так называемые победы на час... Мы находимся в Терноватом и делаем свое дело. Терноватое наше, украинское", - сказал военный, добавив, чтобы россияне сдавались в плен.

Что предшествовало

Напомним, в январе россияне распространили информацию о якобы оккупации села Терноватое, что на самом деле не соответствовало действительности.

В Силах обороны Юга 31 января заявили, что этот населенный пункт находится как минимум в полутора десятках от линии боевого соприкосновения. Однако и факт захода россиян тоже был подтвержден.

"Противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". Так, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь погодными условиями, сложными погодными условиями скрыто проникла в поселок", - говорилось в сообщении.

Как рассказывали в Силах обороны Юга, россияне даже с дронов сняли несколько точек, где они разворачивали флаги, однако через час украинские военные провели разведывательно-поисковые действия и осуществили зачистку населенного пункта. Поэтому одна вражеская группа была ликвидирована, а другая взята в плен.

Также РБК-Украина сообщало, что россияне в последнее время активно перебрасывают свои "элитные" воздушно-десантные подразделения на Ореховское направление в Запорожской области. Это в свою очередь свидетельствует, что враг понес там значительные потери.

Кроме того, мы информировали, что в 2026 году Россия планирует усилить наступление в Запорожской области.

