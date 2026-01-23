ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ перекидає на Оріхівський напрямок десантників для посилення штурмів, - Волошин

Україна, П'ятниця 23 січня 2026 17:44
РФ перекидає на Оріхівський напрямок десантників для посилення штурмів, - Волошин Ілюстративне фото: росіяни посилять десантниками один з напрямків (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти активно перекидають свої "елітні" повітряно-десантні підрозділи

Як пише РБК-Україна, про це розповів спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, росіяни почали знімати з з Придніпровського або Херсонського напрямків підрозділи десантників та перекидати їх у Запорізьку область, на Оріхівський напрямок.

Зафіксовано прибуття підрозділів 299-го та 219-го повітряно-десантних полків. Головне завдання цих підрозділів - підтримати темп та інтенсивність штурмових дій російських військ на цьому напрямку.

При цьому в зворотньому напрямку росіяни відводять "пошарпані" підрозділи, які штурмували позиції Збройних сил раніше. Волошин зазначив, що ці з'єднання будуть деякий час відновлювати боєздатність. Новоприбулі сили ворога, висловив сподівання речник, очікує така ж доля.

Зазначимо, раніше Волошин повідомив, що росіяни почали перекидати "елітних" десантників на ще одну ділянку в Запорізькій області - на Гуляйпільський напрямок. Перекидання підрозділів десантників туди свідчить про великі втрати ворога на цій ділянці фронту.

За його словами, росіяни вже тривалий час збирають особовий склад на передових позиціях для того, щоб розпочати штурмові дії в напрямку Оріхова. Це один з важливих напрямків для РФ, оскільки у 2026 році Росія планує посилити наступ в Запорізькій області.

Зазначимо, що протягом 22 січня на фронті відбулося 222 боєзіткнення. Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту, де українські захисники відбили 94 атаки. Також 37 атак ворога було відбито на Гуляйпільському напрямку - наразі це друга за інтенсивністю боїв ділянка фронту.

