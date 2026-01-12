ua en ru
Росія наступає у Запорізькій області: який план Москви у 2026 році

Понеділок 12 січня 2026 08:30
Росія наступає у Запорізькій області: який план Москви у 2026 році Ілюстративне фото: Росія наступає у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова, Уляна Безпалько

Бої в Гуляйполі тривають, хоча місто вже фактично стало великою сірою зоною. Водночас у Запорізькій області ворог активізувався ще на двох ділянках і буде намагатися просуватися у бік Оріхівського району з північного сходу.

Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році".

Гуляйполе і північ області

У Силах оборони стверджують, що бої в Гуляйполі все ще тривають, хоч і місто перетворилось на велику сіру зону.

Одночасно з цим окупанти ведуть наступальні дії і північніше від міста - аж від "стику" з адмінмежею Донецької області - вектором на захід. Йдеться про населені пункти Прилуки, Варварівка та Добропілля Запорізької області.

При цьому у Запорізькій області ворог активізувався ще на двох ділянках, де він намагається наступати з півдня на північ - це район Вербового та Оріхова, а також Степногірська та Приморського (поблизу колись - Каховського водосховища).

План росіян на Запоріжжі області

Як пояснюють джерела РБК-Україна, загальний план росіян щодо Запорізької області, виглядає так. З Приморська росіяни планують просуватись вздовж річки Конки до Комишувахи - тим самим намагаючись перерізати логістичну дорогу, що веде до Оріхова.

Одночасно противник буде рухатись в бік Оріхівського району оборони з північного сходу - тобто з району Гуляйполя. Наступний етап плану - спроба штурму самого Оріхова з кількох напрямків.

Після чого, як прогнозують співрозмовники видання, окупанти хочуть якнайближче підійти до міста Запоріжжя з південного сходу.

За оцінками співрозмовників видання, така операція потребуватиме від Москви значних сил та засобів. З огляду на пріоритетність завдань росіян на фронті і бажання захопити всю Донецьку область, навряд чи вони зможуть реалізувати все і відразу.

Чому Запорізький напрямок для РФ - другорядна ціль

Наразі розширення окупованих територій у Запорізькій області для ворога - ціль номер два. Цю операцію, радше, варто розглядати як спробу розпорошити українські сили і додатковий важіль у процесі перемовин.

"Путін вимагає від нас всю Донецьку область. І водночас починає активні бої у Запорізькій. Їхній задум такий: поки ви опираєтесь і не хочете віддавати Донбас, я буду просуватись і в Запорізькій області, тож обирайте, що захищати", - розмірковує один із співрозмовників РБК-Україна.

Ситуація у Запорізькій області

Однією з найскладніших ситуацій на фронті залишаються бої біля Гуляйполя. В місті тривають бої.

За словами військових, росіяни заходять з північно-західної і до південно-західної частин міста. Українські сили працюють у всіх частинах міста, намагаючись обрізати ворожу логістику, і не дати армії РФ підвести групи закріплення. Противник щодня втрачає до 300 осіб.

Вчора речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що РФ не може завести групи закріплення в Гуляйполе,

