Росія наступає у Запорізькій області: який план Москви у 2026 році
Бої в Гуляйполі тривають, хоча місто вже фактично стало великою сірою зоною. Водночас у Запорізькій області ворог активізувався ще на двох ділянках і буде намагатися просуватися у бік Оріхівського району з північного сходу.
Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році".
Гуляйполе і північ області
У Силах оборони стверджують, що бої в Гуляйполі все ще тривають, хоч і місто перетворилось на велику сіру зону.
Одночасно з цим окупанти ведуть наступальні дії і північніше від міста - аж від "стику" з адмінмежею Донецької області - вектором на захід. Йдеться про населені пункти Прилуки, Варварівка та Добропілля Запорізької області.
При цьому у Запорізькій області ворог активізувався ще на двох ділянках, де він намагається наступати з півдня на північ - це район Вербового та Оріхова, а також Степногірська та Приморського (поблизу колись - Каховського водосховища).
План росіян на Запоріжжі області
Як пояснюють джерела РБК-Україна, загальний план росіян щодо Запорізької області, виглядає так. З Приморська росіяни планують просуватись вздовж річки Конки до Комишувахи - тим самим намагаючись перерізати логістичну дорогу, що веде до Оріхова.
Одночасно противник буде рухатись в бік Оріхівського району оборони з північного сходу - тобто з району Гуляйполя. Наступний етап плану - спроба штурму самого Оріхова з кількох напрямків.
Після чого, як прогнозують співрозмовники видання, окупанти хочуть якнайближче підійти до міста Запоріжжя з південного сходу.
За оцінками співрозмовників видання, така операція потребуватиме від Москви значних сил та засобів. З огляду на пріоритетність завдань росіян на фронті і бажання захопити всю Донецьку область, навряд чи вони зможуть реалізувати все і відразу.
Чому Запорізький напрямок для РФ - другорядна ціль
Наразі розширення окупованих територій у Запорізькій області для ворога - ціль номер два. Цю операцію, радше, варто розглядати як спробу розпорошити українські сили і додатковий важіль у процесі перемовин.
"Путін вимагає від нас всю Донецьку область. І водночас починає активні бої у Запорізькій. Їхній задум такий: поки ви опираєтесь і не хочете віддавати Донбас, я буду просуватись і в Запорізькій області, тож обирайте, що захищати", - розмірковує один із співрозмовників РБК-Україна.
Ситуація у Запорізькій області
Однією з найскладніших ситуацій на фронті залишаються бої біля Гуляйполя. В місті тривають бої.
За словами військових, росіяни заходять з північно-західної і до південно-західної частин міста. Українські сили працюють у всіх частинах міста, намагаючись обрізати ворожу логістику, і не дати армії РФ підвести групи закріплення. Противник щодня втрачає до 300 осіб.
Вчора речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що РФ не може завести групи закріплення в Гуляйполе,