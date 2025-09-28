У Тернополі водій збив двох військових під час перевірки документів
У Тернополі чоловік відмовився надати для перевірки військові документи. Він зачинився в авто, а потім збив двох військовослужбовців
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Тернопільскої області.
У суботу, 27 вересня, близько 19:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про наїзд на військових на вул. Іванни Блажкевич.
Працівники ТЦК здійснювали відпрацювання та хотіли перевірити у водія Daewoo Lanos військово-облікові документи. Чоловік відмовився їх показати, зачинився у машині, а потім раптово почав рух. У результаті двоє військовослужбовців отримали травми.
Реакція військових
Один із військових застосував пристрій для відстрілу гумових куль і вистрілив у колесо автомобіля. Постріл не завдав шкоди людям.
Постраждалих військових доставили до лікарні. Поліцейські з’ясовують усі деталі інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження та опитують очевидців.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Інциденти з ТЦК
Група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. В результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли.
Раніше ми писали, що на Волині спалахнув конфлікт між громадянами та працівниками територіального центру комплектування. Внаслідок інциденту виникла бійка, у працівників ТЦК відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.
Також у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Повідомлялося, що працівники ТЦК та СП доставили на місцевий стадіон "Локомотив" близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів.
Окрім того, у Луцьку натовп атакував і пошкодив службовий транспортний засіб групи оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і представників поліції.