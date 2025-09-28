ua en ru
У Тернополі водій збив двох військових під час перевірки документів

Тернопіль, Неділя 28 вересня 2025 11:42
UA EN RU
У Тернополі водій збив двох військових під час перевірки документів Фото: водій відмовився показати документи та травмував військових (zoda/gov.ua)
Автор: Савченко Юлія

У Тернополі чоловік відмовився надати для перевірки військові документи. Він зачинився в авто, а потім збив двох військовослужбовців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Тернопільскої області.

У суботу, 27 вересня, близько 19:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про наїзд на військових на вул. Іванни Блажкевич.

Працівники ТЦК здійснювали відпрацювання та хотіли перевірити у водія Daewoo Lanos військово-облікові документи. Чоловік відмовився їх показати, зачинився у машині, а потім раптово почав рух. У результаті двоє військовослужбовців отримали травми.

Реакція військових

Один із військових застосував пристрій для відстрілу гумових куль і вистрілив у колесо автомобіля. Постріл не завдав шкоди людям.

Постраждалих військових доставили до лікарні. Поліцейські з’ясовують усі деталі інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження та опитують очевидців.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Інциденти з ТЦК

Група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. В результаті нападу троє військовозобов'язаних, що перебували на території, втекли.

Раніше ми писали, що на Волині спалахнув конфлікт між громадянами та працівниками територіального центру комплектування. Внаслідок інциденту виникла бійка, у працівників ТЦК відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.

Також у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Повідомлялося, що працівники ТЦК та СП доставили на місцевий стадіон "Локомотив" близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів.

Окрім того, у Луцьку натовп атакував і пошкодив службовий транспортний засіб групи оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і представників поліції.

