В Тернополе водитель сбил двух военных во время проверки документов
В Тернополе мужчина отказался предоставить для проверки военные документы. Он закрылся в авто, а затем сбил двух военнослужащих
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Тернопольской области.
В субботу, 27 сентября, около 19:30 в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение о наезде на военных на ул. Иванны Блажкевич.
Работники ТЦК осуществляли отработку и хотели проверить у водителя Daewoo Lanos военно-учетные документы. Мужчина отказался их показать, закрылся в машине, а затем внезапно начал движение. В результате двое военнослужащих получили травмы.
Реакция военных
Один из военных применил устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил в колесо автомобиля. Выстрел не нанес вреда людям.
Пострадавших военных доставили в больницу. Полицейские выясняют все детали инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Инциденты с ТЦК
Группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали.
Ранее мы писали, что на Волыни вспыхнул конфликт между гражданами и работниками территориального центра комплектования. В результате инцидента возникла драка, у работников ТЦК отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.
Также в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. Сообщалось, что работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.
Кроме того, в Луцке толпа атаковала и повредила служебное транспортное средство группы оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителей полиции.