Зламали руку та відібрали пістолет: на Волині чоловіки побилися з групою ТЦК

Україна, Четвер 04 вересня 2025 17:49
Зламали руку та відібрали пістолет: на Волині чоловіки побилися з групою ТЦК Ілюстративне фото: подія сталася з групою оповіщення Волинського ТЦК (Getty Images)
Автор: Антон Корж

На Волині 4 вересня спалахнув черговий конфлікт громадян з працівниками територіального центру комплектування. Внаслідок конфлікту виникла бійка, у працівників ТЦК відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

За даними Волинського ТЦК, 4 вересня спільна група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та співробітників Національної поліції здійснювала заходи з оповіщення на території Луцька та Луцького району.

Конфлікт стався у селі Боратин - там було виявлено чотирьох чоловіків, у яких група ТЦК побажала перевірити військово-облікові документи. Проте двоє з чоловіків намагалися втекти та заховатися у покинутій триповерховій будівлі. Після цього вони почали чинити фізичний опір при спробі все ж таки перевірити документи.

"З метою припинення неправомірних дій з боку цивільних осіб, один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї. Проте цивільна особа вибила пістолет з рук військового і підхопивши його з підлоги, відкрила вогонь у бік групи оповіщення", - стверджують в ТЦК.

До нападників довелося застосувати сльозогінний газ з метою припинення протиправних дій. Одному з військових в результаті зламали руку.

"На місці працювала слідчо-оперативна група, фігуранти доставлені до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин", - додали в ТЦК.

Інциденти з ТЦК в Україні

Нагадаємо, у Харкові ввечері 14 серпня чоловік напав з ножем на поліцейського та трьох працівників ТЦК. Його затримали.

Раніше на Волині група людей напала на службове авто ТЦК та поліції. Інцидент стався під час оповіщення військовозобов’язаних у селі Соловичі. Одним з нападників виявився староста Соловичівського старостинського округу.

Окрім того, 1 серпня у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Повідомлялося, що працівники ТЦК та СП доставили на місцевий стадіон "Локомотив" близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів.

А в Ужгороді затримали колишнього поліцейського Івана Белецького та доставили до територіального центру комплектування. За інформацією ЗМІ, раніше чоловік заступився за ветерана у конфлікті з ТЦК. У військкоматі зазначили, що він нібито перебував у розшуку та нещодавно був звільнений з поліції за порушення дисципліни.

Новини
